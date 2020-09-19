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В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода

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Вчера мы с вами анализировали последние слухи о видеокарте Big Navi, которая в некоторых документах фигурирует под именем Radeon RX 6900 XT. Известно, что вся скоростная память GDDR6X производства Micron ушла NVIDIA. По мнению аналитиков, это не будет проблемой для AMD, ведь инженеры компании сосредоточились на высокой тактовой частоте графического чипа, которая по сравнению с GeForce RTX 3080 окажется на 500 и более МГц выше. Якобы этому будет способствовать новая архитектура RDNA 2. Что же, похоже красные действительно готовят что-то очень мощное. 

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Сегодня появились утечки технической информации, в которых упоминается GeForce RTX 3080 на 20 Гб памяти, что в 2 раза больше поступившей в продажу модели. По этому поводу есть два замечания. Первое – ожидать подобную модель стоит не раньше, чем AMD анонсирует новое поколение видеокарт. Мало того, NVIDIA приготовилась заранее. Скорее всего новая модель выйдет под именем GeForce RTX 3080 Ti. Приставка «Super» маловероятна, ведь геймеры привыкли, что на вершине игровой линейки стоит именно карта с приставкой «Ti». 

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Что интересно, данная информация пришла сразу из двух источников, что значительно повышает её достоверность. Кроме GeForce RTX 3080 Ti упоминаются и младшие модели: RTX 3060 и RTX 3070, которые также получат удвоенный объём памяти. А вот они, в отличие от флагмана, вполне могут рассчитывать на приставку «Super». Сроки их поступления в продажу также неизвестны и скорее всего будут зависеть от того, насколько мощной окажется Radeon RX 6900 XT. Более точные сроки можно будет назвать, когда мы узнаем дату начала продаж Big Navi.  

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Стоит учитывать, что это всего лишь планы. NVIDIA может не только назвать новые модели иначе, но и вообще не выпустить их в продажу или сделать это лишь частично. Как бы не развернулась ситуация, это должно привести к снижению цен, что позволит многим геймерам значительно увеличить производительность домашних игровых компьютеров.

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