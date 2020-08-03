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Обновление смартфонов HUAWEI на территории Восточной Европы идёт медленно. На данный момент последней версией EMUI 10.1 могут похвастать единицы телефонов. С их полным списком можно ознакомиться в нашем материале. Несмотря на темпы сама китайская компания готовит прошивку для более чем 50-ти аппаратов, что должно не только принести новые функции, но и повысить стабильность.

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Уже осенью выйдет новая версия операционной системы Android 11. Некоторые разработчики активно тестируют её на своих флагманах. HUAWEI не собирается сидеть в стороне. Скоро будет анонсирована EMUI 11, которая будет доступна на гораздо большее количество телефонов, чем текущая версия EMUI 10.1. Судя по всему, это связано с тем, что некоторые девайсы перепрыгнут через EMUI 10.1, получив сразу новенькую EMUI 11.

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На данный момент в списке 66 смартфонов, которые точно получат прошивку EMUI 11 на Android 11. Судя по тому, что компания продолжает выпуск новых телефонов, список будет расширен. Кроме того, есть шанс, что некоторые аппараты 2018 года также смогут претендовать на обновление. Точных данных по этому поводу нет. Если по каким-то причинам вы не нашли свой смартфон в списке, не огорчайтесь, ещё не всё потеряно.

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Отметим, что в список попали как телефоны HUAWEI, так и суббренда Honor, который традиционно неплохо продаётся на отечественном рынке. Ясно, что сроков распространения пока нет. До тех пор, пока не будет представлена сама прошивка, говорить об этом рано.