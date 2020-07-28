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HUAWEI является одном из наиболее известных производителей смартфонов. В некоторых регионах доля продаж китайской компании превышает 30%, что позволяет её держаться на плаву несмотря на агрессивную политику США. Техника HUAWEI стремительно покидает американский рынок. Шансов вернуться даже после прихода к власти более умеренного президента практически нет, поскольку бюрократическая машина будет годами рассматривать судебные заявления, иски и тому подобные попытки доказать свою позицию со стороны китайской компании. Это значит, что один из наиболее крупных рынков потерян как минимум на 5, а то и 10 лет.

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В этой ситуации HUAWEI пытается найти новые ниши. Выпускаются десятки интересных аппаратов, проходят масштабные распродажи и скидки. Цена на некоторые телефоны опустились до уровня психологического минимума, заставляя даже тех, кто не планировал обновлять смартфон, задумываться о новой покупке. Кроме цен и технических характеристик, есть фактор своевременного обновления ПО. В этой ситуации китайцы держатся отлично. В портфолио компании десятки телефонов. Что же, ниже вы можете найти финальный список всех устройств, которые будут точно обновлены до EMUI 10.1.

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Как видите, здесь не приведены телефоны суббренда honor, который славится современным внешним видом, продвинутыми характеристиками и разумными ценами. Всего в списке 47 смартфонов. Однако, стоит учитывать, что некоторые из них имеют уникальные версии в Китае и Индии, что увеличивает общее количество. Если же прибавить ещё несколько десятков аппаратов honor, то общее количество вырастет до 70 и более. Таким образом, мы имеем как минимум 50 устройств HUAWEI, которые могут рассчитывать на обновление. Здесь нужно указать, что точных сроков нет. Некоторые недорогие телефоны могут получить прошивку осенью, другие – в конце лета. Остаётся только ждать.