Финальный список из 50-ти смартфонов HUAWEI, которые получат стабильную прошивку EMUI 10.1 в 2020 году
HUAWEI является одном из наиболее известных производителей смартфонов. В некоторых регионах доля продаж китайской компании превышает 30%, что позволяет её держаться на плаву несмотря на агрессивную политику США. Техника HUAWEI стремительно покидает американский рынок. Шансов вернуться даже после прихода к власти более умеренного президента практически нет, поскольку бюрократическая машина будет годами рассматривать судебные заявления, иски и тому подобные попытки доказать свою позицию со стороны китайской компании. Это значит, что один из наиболее крупных рынков потерян как минимум на 5, а то и 10 лет.
реклама
В этой ситуации HUAWEI пытается найти новые ниши. Выпускаются десятки интересных аппаратов, проходят масштабные распродажи и скидки. Цена на некоторые телефоны опустились до уровня психологического минимума, заставляя даже тех, кто не планировал обновлять смартфон, задумываться о новой покупке. Кроме цен и технических характеристик, есть фактор своевременного обновления ПО. В этой ситуации китайцы держатся отлично. В портфолио компании десятки телефонов. Что же, ниже вы можете найти финальный список всех устройств, которые будут точно обновлены до EMUI 10.1.
реклама
Как видите, здесь не приведены телефоны суббренда honor, который славится современным внешним видом, продвинутыми характеристиками и разумными ценами. Всего в списке 47 смартфонов. Однако, стоит учитывать, что некоторые из них имеют уникальные версии в Китае и Индии, что увеличивает общее количество. Если же прибавить ещё несколько десятков аппаратов honor, то общее количество вырастет до 70 и более. Таким образом, мы имеем как минимум 50 устройств HUAWEI, которые могут рассчитывать на обновление. Здесь нужно указать, что точных сроков нет. Некоторые недорогие телефоны могут получить прошивку осенью, другие – в конце лета. Остаётся только ждать.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила