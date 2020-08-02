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Так сложилось, что Android является крайне фрагментированной мобильной операционной системой. Дело в том, что Google разрешила производителям смартфонов выпускать свои собственные оболочки, что в итоге привело к полному хаосу. В последние годы «Корпорация добра» пытается что-то изменить, но обычные пользователи пока ничего не почувствовали. Вполне вероятно, что на выработку правильной стратегии и индивидуальные договора с каждой крупной компанией уйдут годы.

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Если изучить статистику за апрель текущего года, то можно увидеть, что доля Android 10 составляет около 8.2%, в то время как на первом месте находится Android 9 с 31.3%. На самом деле всё не так плохо. Аналитики констатируют, что темпы распространения последней версии мобильной ОС гораздо выше, чем было когда-либо. Будем надеяться, что это начало отличной тенденции. Ведь в конкурирующем лагере (Apple) ситуация с обновлениями гораздо лучше.

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В этом отношении нас интересует, как производители осваивают новую операционную систему – Android 11, которая пока находится в бета-версии. Ниже представлены списки нескольких компаний, которые первыми стремятся освоить новую ОС. Это: Xiaomi, OnePlus, Realme и Vivo. На самом деле попытки делают и другие компании, но они не столь известны, чтобы мы о них сегодня упоминали.

OxygenOS 11 от OnePlus

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UI 2.0 от Realme

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Funtouch OS 11 от Vivo

MIUI 12 от Xiaomi

Если судить по сообщениям некоторых производителей, то уже к концу августа Android 11 получат ещё ряд аппаратов. Пока же актуальные модели представлены выше. Для получения новой мобильной ОС стоит обращаться в соответствующие ветки на форумы того или иного аппарата. Ссылок в данном материале мы оставлять не будем, поскольку обновления ещё сырое и может навредить вашему девайсу.