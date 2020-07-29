HUAWEI представила официальный список смартфонов со сроками обновления до EMUI 10.1 в России
Буквально вчера мы могли познакомиться с финальным списком из 50-ти смартфонов HUAWEI, которые получат новую прошивку EMUI 10.1. Точных сроков не указывалось, однако владельцы данных аппаратов могли понять, будет ли их девайс обновляться или останется за бортом технического прогресса. Сегодня появились ещё более важные сведения, которые доказывают всю серьёзность намерений китайской компании как можно скорее развернуть обновление по всему миру.
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Сообщается, что с сегодняшнего дня HUAWEI расширяет географию своих обновлений на следующие регионы: Западную Европу, Северо-Восточную Европу, в Африку, Центральную Азию, Канаду, Россию, Японию, Латинскую Америку и на Ближний Восток. На самом деле прошивку EMUI 10.1 пользователи получали там и раньше, но теперь это будет носить системный массовый характер.
Судя по всему, вышедшие китайские версии обновления доказали свою безопасность и могут рекомендоваться для миллионов пользователей по всему миру. Здесь важно понимать, что очень многое зависит от оператора, поскольку есть такие, кто блокирует доступ к обновлению длительный период. В этой ситуации остаётся только ждать, ведь повлиять на политику оператора невозможно.
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Выше можно ознакомиться со списком аппаратов, которые первыми получат EMUI 10.1 в Росии. Сроки официальные, но не окончательные. Телефонов, которые ожидают обновления, пока мало. Будем надеяться, что список скоро расширят. Больше информации и регионов в оригинальном материале.
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