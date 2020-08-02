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Очень скоро на прилавки цифровых магазинов поступит самый долгожданный проект последних лет – игра Cyberpunk 2077. Уже несколько месяцев нас бомбардируют тысячами деталей и важных подробностей. Кажется, если собрать все утечки воедино, то можно не только изучить сюжет, но и отдельные детали будущего хита. Кстати о хите, многие критики задаются вопросом: с чего вдруг все решили, что игра оправдает наши ожидания? На этот счёт на портале Рcgamesn появилась интересная статья. Если нашим читателям покажется недостаточно нашего материала, обращайтесь к первоисточнику.

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Главная проблема заключается в завышенных ожиданиях. После великолепного The Witcher 3, угодить миллионам геймеров будет трудно. На самом деле, невозможно. Давайте пройдёмся по некоторым критериям, по которым Cyberpunk 2077 точно не дотянет до Ведьмака.

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Харизма. Перед нами уже третья часть игры. Образ Геральта выстраивался на протяжение нескольких лет. Он корректировался, в результате став сложным, с большим количеством ноток и оттенков. Кроме харизматичного Ведьмака есть и не менее колоритные второстепенные герои. На стороне Cyberpunk 2077 Киану Ривз и никому не известный хакер. Будет ли этого достаточно, большой вопрос.

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Система получения опыта и распределения навыков почти идеальна. Ничего лишнего. Некоторые знаки не так эффективны, как хотелось бы, но такова задумка авторов. Боевая система проста, но её легко разнообразить за счёт масел, гранат и многого другого. Дотянется ли до этой планки Cyberpunk 2077?

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Ясно, что Геральт без Йеннефер был бы совсем другим. На протяжение всей игры проходит линия, соединяющая Ведьмака и волшебницу. Но ведь есть ещё и Трис, и другие, которые занимают в сердце Геральта важное место. Будет чрезвычайно сложно сделать что-то подобное.