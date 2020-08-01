Самая ожидаемая видеокарта 2020 года – Big Navi от AMD может получить мощность от 17,5 TFLOP, оказавшись гораздо быстрее GeForce RTX 3090
Сведения о новом флагмане AMD появляются в сети нечасто. Такое ощущение, что нам их подбрасывают порциями, чтобы мы не заскучали, не забыв о том, что когда-то они всё-таки выйдут. На самом деле, красные заговорили об этой видеокарте ещё 2,5 года назад. После этого вышло новое поколение NVIDIA RTX, в сентябре в продажу поступит ещё одно, а воз и ныне там. Есть надежда, что в конце года мы может быть увидим Big Navi во всей красе. А пока давайте посмотрим на последние утечки об этой карте.
реклама
Источники сообщают, что новый флагман, который фигурирует под разными именами, например, Radeon RX 6900 ХТ, получит внушительные 5 120 потоковых процессоров. Это в два раза больше, чем у Radeon RX 5700 ХТ. Эксперты полагают, что вместе с улучшенным 7-нм техпроцессом и новой архитектурой RDNA 2, это может привести к очень серьёзному прорыву.
реклама
Если предположить, что GPU сможет работать на тактовой частоте 1 700 МГц, то новинке покорятся 17,5 TFLOP. Это значительно больше чем есть у GeForce RTX 2080 Ti, который имеет всего 13 TFLOP. Что любопытно, ранние утечки приписывали Big Navi тактовую частоту свыше 2 000 МГц. Фантазировать на этот счёт эксперты не стали, но предлагают задуматься, ведь в таком случае мощность флагмана от AMD перевалит за 20 TFLOP, на что может оказаться не способна даже новая GeForce RTX 3090, которая превосходит RTX 2080 Ti всего на 50%.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Big Navi получит 64 Гб быстрой памяти HBM2e на 4096-битной шине.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила