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Сведения о новом флагмане AMD появляются в сети нечасто. Такое ощущение, что нам их подбрасывают порциями, чтобы мы не заскучали, не забыв о том, что когда-то они всё-таки выйдут. На самом деле, красные заговорили об этой видеокарте ещё 2,5 года назад. После этого вышло новое поколение NVIDIA RTX, в сентябре в продажу поступит ещё одно, а воз и ныне там. Есть надежда, что в конце года мы может быть увидим Big Navi во всей красе. А пока давайте посмотрим на последние утечки об этой карте.

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Источники сообщают, что новый флагман, который фигурирует под разными именами, например, Radeon RX 6900 ХТ, получит внушительные 5 120 потоковых процессоров. Это в два раза больше, чем у Radeon RX 5700 ХТ. Эксперты полагают, что вместе с улучшенным 7-нм техпроцессом и новой архитектурой RDNA 2, это может привести к очень серьёзному прорыву.

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Если предположить, что GPU сможет работать на тактовой частоте 1 700 МГц, то новинке покорятся 17,5 TFLOP. Это значительно больше чем есть у GeForce RTX 2080 Ti, который имеет всего 13 TFLOP. Что любопытно, ранние утечки приписывали Big Navi тактовую частоту свыше 2 000 МГц. Фантазировать на этот счёт эксперты не стали, но предлагают задуматься, ведь в таком случае мощность флагмана от AMD перевалит за 20 TFLOP, на что может оказаться не способна даже новая GeForce RTX 3090, которая превосходит RTX 2080 Ti всего на 50%.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Big Navi получит 64 Гб быстрой памяти HBM2e на 4096-битной шине.