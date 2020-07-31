Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
В данный момент мы мало знаем о наименованиях видеокарт NVIDIA следующего поколения. Временами в утечках фигурирует GeForce RTX 3090, а иногда RTX 3080 Ti. Непонятно, это две отдельные видеокарты или RTX 3090 ни что иное, как Ampere Titan, о котором грезят энтузиасты. Как бы там ни было, в данном случае это неважно. Ведь у нас есть конкретные тесты, когерентной инженерной модели, на основании которых мы и будем делать выводы.
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Как известно, референсная видеокарта RTX 2080 Ti в тесте Time Spy Extreme выдаёт около 6 300 баллов. Есть, конечно, разогнанные модели, способные превысить 7 000 баллов и выше, но цена на них никогда не была демократичной. Как указывают инсайдеры, флагманская GeForce RTX 3090 смогла достичь 9 450 баллов в тесте Time Spy Extreme. Это значит, что уже в этом году недостижимая для обычных моделей планка в 10 000 будет побита.
Если сравнивать производительность RTX 2080 Ti и RTX 3080 Ti, то новый флагман оказался быстрее на 50%. Это не 75 и более процентов, как мы ожидали, но тоже неплохо. Отметим, что согласно предварительным данным, несколько наиболее производительных дорогих моделей видеокарт поступят в продажу уже в сентябре текущего года. Ждать осталось недолго. Что до цен, то они пока под большим вопросом, ведь стоимость текущего поколения растёт как на дрожжах. В связи с этим NVIDIA может просто не захотеть снижать цены на и без того отлично продающуюся продукцию.
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