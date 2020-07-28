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Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с аналитикой относительно теоретической производительности видеокарты Big Navi. Ожидается, что она окажется гораздо быстрее Radeon RX 5700 ХТ за счёт архитектурных улучшений, обновлённого техпроцесса и увеличения размера кристалла. Всё это может привести к приросту производительности до трёх раз, что будет очень солидной заявкой на противостояние с будущим флагманом от NVIDIA – GeForce RTX 3080 Ti.

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В данный момент информация о новой видеокарте от AMD выглядит разнородной, поскольку одни источники часто противоречат другим. Сегодня у нас сведения о памяти, которая будет использоваться в видеокарте Big Navi, которую многие называют Radeon RX 6900 ХТ. Здесь стоит уточнить, что это не окончательное наименование. Однако оно неоднократно фигурировало в различных утечках.

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1-й вариант

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2-й вариант

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Сообщается, что флагманская Big Navi получит самую быструю память HBM2e, что приведёт к росту производительности. Всего есть два варианта: с 2048-битной шиной и 4096-битной шиной. Если первая может рассчитывать на 16 Гб памяти, то вторая вполне может получить впечатляющие 64 Гб, что станет рекордом для рынка. Судя по всему, первая вполне может оказаться пользовательским вариантом, а вторая исключительно для облачных вычислений и серверов – Radeon Instinct MI100. Дополнительно отмечается, что и Samsung и SK Hynix уже приступили к массовому производству быстрой памяти HBM2e. Это значит, что подобные утечки вполне могут быть реальными.