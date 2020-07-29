Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно последним сообщениям, видеокарты производства NVIDIA появятся на рынке гораздо раньше, чем продукция конкурента от AMD. Точных сроков ни у кого нет, поскольку зелёные, как правило, не делятся такими подробностями, оставляя всё самое интересное на финальный анонс. Между тем, инсайдеры всё чаще указывают, что поколение Ampere должно появится в продаже в сентябре.

реклама

Подобная информация кажется фантастической, ведь кроме нескольких изображений референсной версии видеокарты GeForce RTX 3090 мы никаких утечек не видели. Как оказалось, сегодня появилось очередное подтверждение утечек, в котором точно указаны как сроки начала продажи, так и время, когда начнётся массовое производство видеокарт.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Судя по всему, сейчас идёт финальное тестирование уже готовых моделей. Выверяются драйвера, допиливается технологии. Всё это будет продолжаться до конца августа, когда начнётся массовое производство видеокарт серии RTX 3000. Около месяца NVIDIA будет накапливать необходимое количество чипов на складах, попутно выпуская референсные модели и только в конце сентября на рынок хлынут новые видеокарты. Инсайдеры отмечают, что запуск будет варьироваться от региона к региону. Где-то он будет быстрее, в других – медленнее.

реклама

Также есть предварительные технические характеристики, которые вы можете изучить на изображении ниже. Как видите, флагманом станет RTX 3090, который может оказаться как массовой версией, так и выйти под кодовым названием Titan RTX Ampere.