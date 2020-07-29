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Стали известны предварительные сроки запуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX Ampere и начало массового производства – технические характеристики и названия моделей

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Согласно последним сообщениям, видеокарты производства NVIDIA появятся на рынке гораздо раньше, чем продукция конкурента от AMD. Точных сроков ни у кого нет, поскольку зелёные, как правило, не делятся такими подробностями, оставляя всё самое интересное на финальный анонс. Между тем, инсайдеры всё чаще указывают, что поколение Ampere должно появится в продаже в сентябре. 

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Подобная информация кажется фантастической, ведь кроме нескольких изображений референсной версии видеокарты GeForce RTX 3090 мы никаких утечек не видели. Как оказалось, сегодня появилось очередное подтверждение утечек, в котором точно указаны как сроки начала продажи, так и время, когда начнётся массовое производство видеокарт. 

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Судя по всему, сейчас идёт финальное тестирование уже готовых моделей. Выверяются драйвера, допиливается технологии. Всё это будет продолжаться до конца августа, когда начнётся массовое производство видеокарт серии RTX 3000. Около месяца NVIDIA будет накапливать необходимое количество чипов на складах, попутно выпуская референсные модели и только в конце сентября на рынок хлынут новые видеокарты. Инсайдеры отмечают, что запуск будет варьироваться от региона к региону. Где-то он будет быстрее, в других – медленнее. 

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Также есть предварительные технические характеристики, которые вы можете изучить на изображении ниже. Как видите, флагманом станет RTX 3090, который может оказаться как массовой версией, так и выйти под кодовым названием Titan RTX Ampere. 

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