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Лето не самое лучшее время для покупки компьютера. Но, если уж вы озаботились данной проблемой, то стоит делать это правильно. Вбор процессора и видеокарты сложен, сегодня мы не будем рассуждать о тонкостях той или иной модели, сосредоточившись на производителях.

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Вначале поговорим о процессорах. Прямо сейчас покупатели следующих моделей AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 могут получить бесплатный код для активации игры Assassin's Creed: Valhalla. Это дорогой проект, стоимость которого стартует с 50-ти долларов. Выбор очевиден, подобные чипы не только позволят вам получить отличную производительность, но и немалую выгоду. Особенно если учитывать недавние скидки, когда 8-ядерный Ryzen 7 3700X опустился ниже 260 долларов.

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Теперь о видеокартах. Если вы к процессору купите ещё и видеокарту, то можете получить до двух бесплатных хитовых игр. Первая – это РПГ с огромным потенциалом Godfall, которая уже была анонсирована на консоли следующего поколения. Вторая – World of Warcraft: Shadowlands. Перед нами очередное дополнение культовой серии, которое принесёт поддержку трассировки лучей.

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Условия представлены на изображении выше. Купив видеокарту Radeon RX 5700, вы получаете доступ к двум бесплатным играм. Все остальные актуальные модели позволят выбрать только одну игру. Что же, выбор очевиден. Процессор AMD Ryzen 7 и видеокарта Radeon RX 5000-й серии. Именно так считают ребята сайта Benchmark.

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