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Одним из наиболее интересных процессоров на рынке является 8-ядерный Ryzen 7 3700X. Он сочетает в себе отличный геймерский потенциал и просто невероятные показатели в рабочих задачах. Уже долгое время он остаётся в числе самых продаваемых чипов 2020 года. Все мы знаем, что AMD готовит выпуск новой линейки Ryzen 4000-й серии. Это неминуемо снизит цены на текущие чипы. Что же, похоже на то, что некоторые крупные ритейлеры не хотят ждать.

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Сегодня на Newegg доступно очень крутое предложение: новенький Ryzen 7 3700X можно взять за 260 долларов. Пожалуй, это самая низкая цена за всё время продаж. Если так пойдёт и дальше, то мы увидим новые рекорды, когда самые быстрые и популярные чипы ворвутся в бюджетный сегмент, позволив каждому геймеру получить лучшую производительность по низкой стоимости.

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Для тех, кто не знает, что это за процессор, уточняем, что он имеет 8 ядре с поддержкой многопоточности, работающих на частоте до 4.4. ГГц в режиме буста. Это позволяет данному чипу соперничать со скоростным Intel Core i5-10600К, обходя его в рабочих задачах и синтетике с большим отрывом. Отметим, что в наших краях подобных акций не проводится. Это значит, что нам придётся подождать, пока официальная цена на подобные чипы опустится, что позволит нам присоединиться к числу счастливчиков из США.