AMD дарит к процессорам Ryzen 7 и Ryzen 9 игру Assassin's Creed: Valhalla стоимостью 50 долларов
Выход игры Assassin's Creed: Valhalla намечен на конец 2020 года. Серия всегда вызывала повышенный интерес геймеров на всех актуальных игровых приставках и других платформах. Единственным минусом всегда была цена, которая для многих покупателей на момент начала продажи является недоступной. По большому счёту купить одну из игр серии Assassin's Creed недорого можно только после выхода следующей части. Как оказалось, теперь можно получить ещё не вышедшую игру абсолютно бесплатно.
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Для этого нужно всего лишь купить один из процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9. В списке 6 моделей, от довольно бюджетного Ryzen 7 3700Х, до флагманского Ryzen 9 3950Х. Также можно обратить внимание на выходящие в июле Matisse Refresh, являющиеся разогнанными версиями популярных чипов.
На самом деле получить игру прямо сейчас нельзя. Вместе с процессором идёт купон, который гарантирует вам бесплатную закачку игры в момент её выхода. Также можно зайти в аккаунт UPlay, где указать код и ждать, пока закачка не начнётся в автоматическом режиме. Предложение действительно щедрое. Узнать условия акции можно на официальном сайте AMD в вашем регионе. Отметим, что раздача игры доступна не во всех странах.
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