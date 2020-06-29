Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Выход игры Assassin's Creed: Valhalla намечен на конец 2020 года. Серия всегда вызывала повышенный интерес геймеров на всех актуальных игровых приставках и других платформах. Единственным минусом всегда была цена, которая для многих покупателей на момент начала продажи является недоступной. По большому счёту купить одну из игр серии Assassin's Creed недорого можно только после выхода следующей части. Как оказалось, теперь можно получить ещё не вышедшую игру абсолютно бесплатно.

реклама

Для этого нужно всего лишь купить один из процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9. В списке 6 моделей, от довольно бюджетного Ryzen 7 3700Х, до флагманского Ryzen 9 3950Х. Также можно обратить внимание на выходящие в июле Matisse Refresh, являющиеся разогнанными версиями популярных чипов.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

На самом деле получить игру прямо сейчас нельзя. Вместе с процессором идёт купон, который гарантирует вам бесплатную закачку игры в момент её выхода. Также можно зайти в аккаунт UPlay, где указать код и ждать, пока закачка не начнётся в автоматическом режиме. Предложение действительно щедрое. Узнать условия акции можно на официальном сайте AMD в вашем регионе. Отметим, что раздача игры доступна не во всех странах.