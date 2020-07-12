AMD Radeon RX Big Navi – технические характеристики, позиционирование и примерная дата начала продаж
В последнее время NVIDIA зашевелилась. Появляются новые слухи и даже крупные утечки. Узнать о предполагаемых ценах и позиционировании целого ряда моделей GeForce RTX вы можете в наших предыдущих материалах, ссылки кликабельны (1, 2, 3, 4). Сегодня мы сосредоточимся на слухах о линейке Radeon RX, флагманом которой должна стать легендарная Big Navi.
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Прежде всего существует вопрос, что скрывается под именем Big Navi. Есть мнение, что это Radeon RX 6900 ХТ, которая получит действительно внушительные характеристики:
- Графическое ядро Navi 21
- 20 Гб памяти, работающей на тактовой частоте до 21 000 МГц
- Немаленький кристалл, площадью более 500 ММ2 (в 2 раза больше Radeon RX 5700)
- Также предполагается, что новинка будет как минимум на 80% быстрее текущей GeForce RTX 2080
Напомним, что это предварительная информация. Также известно и о других видеокартах семейства. В первую очередь это Radeon RX 6800/6800ХТ которым прочат площадь кристалла в 336 мм2, графическое ядро Navi 22 и 16 Гб памяти, работающей на тактовой частоте 18 000 МГц. Младшие модели представлены GPU Navi 23, уменьшенным количество памяти и сниженными тактовыми частотами.
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Ранее указывалось, что за счёт улучшенного техпроцесса и архитектурных улучшений нас ждёт значительный прирост производительности. Последние слухи утверждают, что большая часть видеокарт будет построена на GPU Navi 23. Это значит, что AMD в первую очередь стремится захватить наиболее массовый рынок. Что до флагманов, то есть информация, что они будут представлены первыми. Случится это не позднее сентября. Продажи могут начаться уже в октябре-ноябре. Дополнительная информация здесь: 1, 2, 3.
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