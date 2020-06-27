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В драйверах AMD обнаружено очередное упоминание о флагманской видеокарте Big Navi

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В данный момент AMD готовит к выходу свою самую мощную видеокарту – Big Navi, ориентировочная дата выхода которой значится концом осени – началом зимы текущего года. Как известно, задолго до того, как видеокарта поступит на рынок, упоминания о ней появляются в драйверах. Согласно предварительным данным, под кодовым именем Navi 21 скрывается флагманская Radeon RX 6990 ХТ, которая по некоторым слухам и есть Big Navi. Когда мы, казалось, знаем достаточно о наименованиях видеокарт следующего поколения, в новых драйверах для macOS11 появилась запись о неизвестной Navi 31, поставившей в тупик даже бывалых экспертов.

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Есть мнение, что Navi 31 – это эксклюзивный флагманский графический чип для собственных процессоров Apple на базе архитектуры ARM. В таком случае можно сделать вывод, что, отказавшись от процессоров Intel, Apple продолжит установку видеокарт AMD на свои компьютеры. Дополнительно упоминаются ещё не анонсированные гибридные процессоры Cezann, которые получат новую архитектуру Zen 3 вместе с графической архитектурой RDNA2 Navi. 

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Если предположения окажутся верны, то AMD получит ещё один эксклюзивный рынок сбыта флагманских видеокарт, за который покупатели продукции Apple всегда готовы платить очень высокую цену. Что до смены GPU Vega на новую RDNA2 Navi, то это может означать, что уже в 2021 году мы получим действительно мощные гибридные настольные процессоры, способные предложить производительную графику очень высокого уровня. 

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ZrZ
19:54
"Стоимость не завышенная относительно глючного АМД хлама, который так агрессивно пиарят." То ли дело безглючная Нвидия. :)
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
Inqizitor
19:52
Кто купил в 2012 660GTX - сейчас даже в 720р или в 1080р может играть в большинство игр, пусть и с 30 кадрами.
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
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