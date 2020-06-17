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Несколько дней назад наши читатели могли видеть наш материал, посвящённый будущей линейке видеокарт AMD Radeon. Несмотря на то, что большая часть пользователей никогда не купит флагманскую Big Navi, интерес к ней не угасает уже долгое время. Сегодня появились новые сведения, которые выглядят несколько разочаровывающе.

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Стоит помнить, что эта информация может быть неточной, поэтому стоит воспринимать её с определённой доле скепсиса. Между тем, мы не знаем о происхождении новой утечки, поэтому значительная часть данных может быть верна. Прежде всего давайте изучим техническую информацию о видеокарте Radeon RX 6990 ХТ. Она представлена на изображении ниже и вызывает вопросы. Особенно удивляет производительность на уровне 22.73 TFLOPs и цена в 999 долларов.

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Как видите, сообщается о 14 Гб памяти GDDR6. Если внимательно изучить тактовые частоты, то можно предположить, что частота памяти составит не меньше 18 000 МГц. Это неплохо для текущего поколения, но может быть недостаточно для борьбы с производительной GeForce RTX 3080 Ti. Также нам предлагается изучить изображение, которое якобы является слайдом с одной из закрытых презентаций для партнёров или инвесторов. К сожалению, там тоже все очень плохо. Разрыв с GeForce RTX 2080 Ti не превышает в некоторых играх 50%, что явно мало. Если учитывать, что в большинстве тестов разрыв держится на уровне 30%, то всё становится ещё хуже. Будем надеяться, что у AMD приготовлен туз в рукаве, потому что пока Radeon RX 6900XT выглядит очень несерьёзно.



