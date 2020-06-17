Флагманская видеокарта AMD Radeon – Big Navi продемонстрировала разочаровывающую производительность в новом тестировании от Moore's Law Is Dead
Несколько дней назад наши читатели могли видеть наш материал, посвящённый будущей линейке видеокарт AMD Radeon. Несмотря на то, что большая часть пользователей никогда не купит флагманскую Big Navi, интерес к ней не угасает уже долгое время. Сегодня появились новые сведения, которые выглядят несколько разочаровывающе.
Стоит помнить, что эта информация может быть неточной, поэтому стоит воспринимать её с определённой доле скепсиса. Между тем, мы не знаем о происхождении новой утечки, поэтому значительная часть данных может быть верна. Прежде всего давайте изучим техническую информацию о видеокарте Radeon RX 6990 ХТ. Она представлена на изображении ниже и вызывает вопросы. Особенно удивляет производительность на уровне 22.73 TFLOPs и цена в 999 долларов.
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рекламаКак видите, сообщается о 14 Гб памяти GDDR6. Если внимательно изучить тактовые частоты, то можно предположить, что частота памяти составит не меньше 18 000 МГц. Это неплохо для текущего поколения, но может быть недостаточно для борьбы с производительной GeForce RTX 3080 Ti. Также нам предлагается изучить изображение, которое якобы является слайдом с одной из закрытых презентаций для партнёров или инвесторов. К сожалению, там тоже все очень плохо. Разрыв с GeForce RTX 2080 Ti не превышает в некоторых играх 50%, что явно мало. Если учитывать, что в большинстве тестов разрыв держится на уровне 30%, то всё становится ещё хуже. Будем надеяться, что у AMD приготовлен туз в рукаве, потому что пока Radeon RX 6900XT выглядит очень несерьёзно.
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