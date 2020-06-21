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Последнее, что мы слышали о предстоящей видеокарте Big Navi – это поддельные слухи от авторов канала Moore's Law Is Dead, которые нарисовали несколько графиков, введя в заблуждение всех фанатов красной компании. Сегодня у нас более точная информация.

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Начнём с простого: в очередной раз стало ясно, что флагманская видеокарта Radeon RX 6990 ХТ и есть Big Navi, которую все с нетерпением ждут. Она имеет кодовое название NAVI 21 и построена на новой архитектуре RDNA 2. Кроме того, в некоторых утечках будущий флагман встречается под именем Navi 21 - GFX1030. Если AMD не припасла туз в рукаве, то ждать Navi 20 не стоит. Это значит, что все остальные чипы будут немного меньше и менее производительными, чем Big Navi. Ниже полная таблица, которая позволяет сделать выводы о том, что нас ждёт.

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Как видите, менее производительные Navi 22 и Navi 23 (ранее указывалось, что им соответствуют Radeon RX 6700 и Radeon RX 6800) получат площадь кристалла 340 и 240 мм2. При этом, наиболее бюджетная (RX 6700) придёт на смену текущим Radeon RX 5600 ХТ и Radeon RX 5500 ХТ. О производительности в данной утечке нечего не сказано, однако эксперты полагают, что удвоение площади кристалла по сравнению с текущей Radeon RX 5700 ХТ должно как минимум удвоить мощность будущей флагманской Radeon RX 6990 ХТ.

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Дополнительно указывается, что большая часть выпущенных видеокарт будут иметь идентификатор Navi 23. Это значит, что AMD готовит несколько бюджетных моделей, в то время как производительных видеокарт будет несколько.