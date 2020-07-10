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Последние несколько дней были богаты на слухи о видеокартах NVIDIA следующего поколения, построенных на архитектуре Ampere. Прежде всего нам стало известно, что вся линейка GeForce RTX будет создана по нормам 8-нм техпроцесса Samsung. Делать какие-либо выводы относительно влияния этого фактора на производительность пока рано. Также мы узнали, что модель GeForce RTX 3070 получит ценник от 400 долларов, а GeForce RTX 3060 от 300 долларов. Таким образом ясно, что нас ждёт снижение цен на видеокарты по сравнению с текущим поколением.

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Последние новости касаются самой бюджетной видеокарты с трассировкой лучей – GeForce RTX 3050. В данный момент мы даже не представляем какой будет производительность у данной модели. Сможет ли она обойти нынешнюю GeForce RTX 2060 или даже эта высота ей не покорится. Самая главная информация касается цены и графического чипа.

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Итак, данная карта получит урезанную версию чипа Ampere GA107 и ценник от 150 до 200 долларов. Эксперты полагают, что NVIDIA пытается представить по одной видеокарте в каждом ценовом сегменте. Вполне возможно, что текущее поколение сразу никуда не уйдёт. Вероятно, видеокарты RTX 2000-й серии снизятся в цене, закрыв бреши. Это не позволит AMD выпустить видеокарту, у которой не будет конкурентов в одном из ценовых сегментов, как это стало с Radeon RX 5700.