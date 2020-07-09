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Несколько дней назад появились сведения о ценах и технических характеристиках видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Это будут производительные решения стоимостью в 500 долларов за версию с приставкой «Ti» и начиная с 400 долларов за обычную версию. Обе карты получат до 3 000 ядер и 8 Гб быстрой памяти GDDR6X. Сегодня у нас есть сведения о видеокарте, которая должна стать одной из самых популярных в линейке, поскольку будет стоить гораздо дешевле старших моделей.

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Подтвердилась информация, что видеокарта GeForce RTX 3060 будет основана на чипе Ampere GA106. Кроме того, для старшей версии с приставкой «Ti» может использоваться более быстрый – GA107. Не менее интересна информация о цене. Напомним, рекомендованная цена для видеокарты текущего поколения – RTX 2060 стартует с 350 долларов. Как сообщается, стоимость новой модели RTX 3060 будет начинаться с 300 долларов. Это действительно позитивная информация, поскольку цена всегда является главным фактором, сдерживающим распространение новых технологий.

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Более подробных характеристик предоставлено не было. Эксперты полагают, что видеокарта RTX 3060 поступит в продажу в конце 2020 года или в начале 2021 года через несколько месяцев после выхода флагманской RTX 3080 Ti. Что до точных сроков, то первые видеокарты NVIDIA 3000-й серии ожидаются в октябре, хотя в связи с непрекращающейся эпидемией коронавируса сроки могут быть сдвинуты на более поздний период.