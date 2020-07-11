Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее RTX 2080 Ti благодаря повышенным тактовым частотам до 2200 МГц против 1545 МГц
Эта неделя оказалась щедра на утечки любопытной информации о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии. В первую очередь мы узнали о двух видеокартах RTX 3070 и RTX 3070 Ti, цены на которые стартуют с 400 долларов. Немного позднее появилась информация о народной RTX 3060, стоимость которой будет начинаться с 300 долларов. Наконец, мы услышали о модели RTX 3050, цена на которую стартует со 150 долларов. Новости просто отличные, поскольку доказывают, что нам стоит ожидать снижения цен на видеокарты.
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Что же, судя по всему следующее поколения будет не только дешевле, но и гораздо быстрее. Так, в сети появилась утечки о тактовой частоте флагманской RTX 3080 Ti. В текущем поколение существует видеокарта GeForce RTX 2080 Super, тактовая частота ядра которой доходит до 1815 МГц. На самом деле есть модели и быстрее, но мы сейчас говорим о референсных решениях. Что до флагмана – RTX 2080 Ti, то там тактовые частоты не превышают 1545 МГц.
К чему эта информация? Всё просто, тактовая частота флагманской карты RTX 3000-й серии (предположительно, RTX 3090 или RTX 3080 Ti) будет достигать неимоверных 2.2 ГГц. Подобная тактовая частота должна внести значительные изменения в производительность, поскольку существующие дорогие модели видеокарты RTX 2080 Super за счёт повышения тактовой частоты до 2 ГГц способны достигать внушительного прироста мощности. Данная информация поступила от известного инсайдера под ником kopite7kimi.
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