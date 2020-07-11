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Эта неделя оказалась щедра на утечки любопытной информации о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии. В первую очередь мы узнали о двух видеокартах RTX 3070 и RTX 3070 Ti, цены на которые стартуют с 400 долларов. Немного позднее появилась информация о народной RTX 3060, стоимость которой будет начинаться с 300 долларов. Наконец, мы услышали о модели RTX 3050, цена на которую стартует со 150 долларов. Новости просто отличные, поскольку доказывают, что нам стоит ожидать снижения цен на видеокарты.

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Что же, судя по всему следующее поколения будет не только дешевле, но и гораздо быстрее. Так, в сети появилась утечки о тактовой частоте флагманской RTX 3080 Ti. В текущем поколение существует видеокарта GeForce RTX 2080 Super, тактовая частота ядра которой доходит до 1815 МГц. На самом деле есть модели и быстрее, но мы сейчас говорим о референсных решениях. Что до флагмана – RTX 2080 Ti, то там тактовые частоты не превышают 1545 МГц.

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К чему эта информация? Всё просто, тактовая частота флагманской карты RTX 3000-й серии (предположительно, RTX 3090 или RTX 3080 Ti) будет достигать неимоверных 2.2 ГГц. Подобная тактовая частота должна внести значительные изменения в производительность, поскольку существующие дорогие модели видеокарты RTX 2080 Super за счёт повышения тактовой частоты до 2 ГГц способны достигать внушительного прироста мощности. Данная информация поступила от известного инсайдера под ником kopite7kimi.