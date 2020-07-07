Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
О следующем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии было сказано много. То и дело появляются утечки о ценах и производительности будущих флагманов линейки на архитектуре Ampere. Сегодня у нас наиболее полная утечка на данный момент, которая всё ещё не является официальной, но уже может претендовать на высокую степень достоверности.
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В таблице на изображении ниже представлена вся линейка следующего поколения. На данный момент там 5 видеокарт: от GeForce RTX 3070 до предполагаемого RTX Titan Ampere. Если отбросить эксклюзивный флагман, то наиболее производительной картой станет RTX 3080 Ti, которая в некоторых утечках фигурирует под именем RTX 3090. Она получит 5248 ядер, 12 Гб памяти GDDR6X и 384-битную шину. Однако это модель также не сможет похвастать отличными продажами, поскольку будет стоит как минимум 1 000 долларов.
В новой утечке появились предполагаемые цены на боле интересные с точки зрения соотношения цены и быстродействия видеокарты RTX 3070 и RTX 3070 Ti. При этом цена на младшую модель будет стартовать с 400 долларов, а на старшую с 500 долларов. Насколько обе карты будут быстрее текущей RTX 2070 Super, пока не ясно. Обе карты получат около 3 000 ядер, по 8 Гб памяти и будут основаны на ядре GA104-400. Более подробные данные в таблице. Что до сроков, то утверждается, что обе модели попадут на прилавки не позднее 4 квартала текущего года.
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