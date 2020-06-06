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NVIDIA традиционно не жалует фанатов новостями о готовящихся видеокартах следующих поколений. Как правило, представители компании обходятся общими фразами. В сложившейся ситуации такая конспирация актуальна как никогда, ведь одновременно с выходом флагманов GeForce RTX на рынок хлынет серия видеокарт Big Navi. Последние слухи говорят о том, что Radeon 6900ХТ окажется значительно производительнее GeForce RTX 2080 Ti и может даже превзойти GeForce RTX 3080 Ti, поскольку переход на архитектуру RDNA 2 позволит увеличить IPC на 50%.

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Если вас интересуют предполагаемые сведения о возможных технических характеристиках новой линейки GeForce RTX 3000, то вам стоит изучить наш предыдущий материал. Сегодня же мы предлагаем рассмотреть первые изображения видеокарты GeForce RTX 3080.

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Наиболее удивительным стало то, что один из кулеров находится на лицевой стороне карты, а другой на тыльной. Судя по всему, такая конструкция поможет охладить горячий нрав будущего флагмана, который, на этот раз, должен соревноваться не только с предыдущим поколением продуктовой линейки NVIDIA, но и с великим и могучим Big Navi, существование которого уже несколько месяцев не даёт Дженсену Хуангу спокойно спать по ночам.

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