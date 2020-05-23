Новая видеокарта AMD Big Navi будет в 2 раза быстрее Radeon 5700 XT и сможет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Несколько дней назад стали известны сроки выхода видеокарт следующего поколения – NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и AMD Big Navi. Сегодня появилась новая утечка о нескольких моделях от AMD.
Прежде всего стоит отметить, что готовится сразу две линейки: Navi 2X, которая будет построена на новой архитектуре RDNA 2, а также Navi 10 Refresh, которая должна заменить текущие решения на архитектуре RDNA 1. Ниже представлена таблица, где указано, какие именно модели планируется обновить. Важно понимать, что в будущем могут произойти корректировки, однако в настоящее время планы именно такие. Новинки не получат увеличения размера кристалла, а также дополнительной памяти. Прирост производительности должен быть получен благодаря оптимизации и улучшенному техпроцессу. Вероятно, эти решения будут конкурировать со среднебюджетными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3060, а также некоторыми моделями текущего поколения.
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Гораздо интереснее выглядят видеокарты на базе Navi 2X, которые получат самую последнюю графическую архитектуру RDNA 2. Ниже можно увидеть вероятные размеры площади кристаллов для каждого из готовящихся чипов. Наиболее производительная модель – Navi 21 будет самой крупной в линейке. Ей прочат в два раза большую площадь, чем у Radeon 5700 XT (505 мм2 против 255 мм2). Также сообщается, что ТОПовая карта от AMD получит до 80 вычислительных блоков / 5120 ядер GPU и как минимум 50% улучшенную производительность на ватт. Наряду с архитектурными улучшениями, а также шлифовкой техпроцесса (7-нм + против 7-нм) это должно позволить Big Navi эффективно конкурировать с флагманской GeForce RTX 3080 Ti.
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рекламаНет никаких сомнений, что новые видеокарты от AMD будут производительными. Главный вопрос, который интересует экспертов: какова будет цена. Поскольку, даже если AMD не сможет обойти флагманы от NVIDIA, всё решит правильная ценовая политика.
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