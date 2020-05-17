Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мы уже знаем, что 15 мая долгожданный флагман GeForce RTX 3080 Ti так и не был анонсирован. Единственные хорошие новости, которые прозвучали – это то, что и пользовательские и профессиональные решения будут основаны на единой архитектуре Ampere. Аналитики тут же заявили, что во всём виновата AMD, которая слишком долго тянула с анонсом Big Navi, но положения дел это не меняет. Эксперты Тomshardware решили взять дело в свои руки. Они проанализировали все доступные слухи и готовы рассказать, что на самом деле стоит ждать геймерам от флагманской видеокарты NVIDIA.

реклама

Первое, что следует знать – это невероятная плотность транзисторов. Переход с 12-нм техпроцесса на 7-нм фактически позволит удвоить не только количество GPU-ядер, но и ядер тензорных, что приведёт к снижению падения fps при переходе в режим трассировки лучей. Ниже представлены предварительные характеристики новых графических процессоров, составленные на основе недавно анонсированного самого большого GPU в мире – A100.

реклама

В настоящий момент упорно ходят слухи, что даже бюджетные видеокарты NVIDIA будут поддерживать трассировку лучей. В этом отношение неясно, удастся ли удержать на них цену, ведь ещё одно повышение цен может вызвать волну негодования среди пользователей. Ещё большие опасения вызывают цены на производительные карты RTX 3080 Ti и RTX 3080. Аналитики указывают, что новый 7-нм техпроцесс в первое время будет обходиться дороже текущего 12-нм. Ранее ходили слухи, что крупные производители видеокарт готовятся к снижению цен на флагманы серии RTX. Случится ли это, или NVIDIA предпочтёт вывести их с рынка, чтобы не портить продажи 3000-й серии. Как видите, вопросов слишком много. Дженсен Хуанг дал возможность AMD сделать первый ход. Новая архитектура – Ampere выглядит очень перспективно. Сможет ли найти компания баланс между производительностью и ценой – большой вопрос.