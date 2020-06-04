Представитель AMD рассказал о сроках выхода флагманской видеокарты Big Navi, а также намекнул на её производительность
В конце текущего года должны выйти новые высокопроизводительные видеокарты AMD под кодовым названием Big Navi. Мы уже слышали несколько утечек, в одной из которых сообщается, что флагманская видеокарта Radeon 6900ХТ (предварительное название) будет способна на равных бороться с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Пока это всё на уровне слухов, поскольку точных данных у нас нет. Пока же мы можем воспользоваться официальной информацией от представителей AMD.
Во время онлайн трансляции представитель компании AMD заверил, что пользователи ПК получат доступ к новой архитектуре RDNA 2 раньше, чем она выйдет в рамках консолей следующего поколения. В связи с этим было уточнено, что игровые приставки стоит ждать на праздники конца текущего года. Также сообщается, что Big Navi – это флагманский продукт, который предназначен для энтузиастов. Он включает последние разработки, которые сделают его лучшим решением для энтузиастов.
рекламаМало того, чуть позднее даже массовый пользователь сможет получить доступ к новой архитектуре, поскольку RDNA 2 со временем полностью вытеснит текущие модели. Стоит отметить, что это очень позитивная информация, которая позволяет надеяться, что AMD сможет навязать NVIDIA конкурентную борьбу не только в нижнем ценовом сегменте, но и в высокопроизводительном, где в последнее время красные вообще не представлены. Что до заявлений о самом лучшем продукте для энтузиастов, то трактовать такие слова можно по-разному. Напомним, ранее появилась информация, что данная видеокарта появится осенью 2020 года.
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