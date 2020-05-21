Стали известны сроки выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и AMD Big Navi
Совсем недавно мы анализировали статью экспертов Тomshardware, которые рассказали о возможных характеристиках будущих видеокарт NVIDIA. Кроме того, немного позднее выяснилось, что часть из них уже поступила в производство. Точные сроки выхода всё ещё не известны, однако, согласно последним слухам, они могут появиться гораздо раньше, чем мы предполагали.
Некоторые технологические инсайдеры утверждали, что NVIDIA до сих пор не анонсировала свои видеокарты только потому, что ждёт первого шага от AMD. Как выяснилось, новое поколение видеокарт GeForce RTX 4000-й серии на архитектуре Ampere и Radeon Big Navi на архитектуре RDNA 2 появятся в сентябре.
рекламаТакже утверждается, что в связи с этим нас ждёт большое снижение цен на видеокарты текущего поколения. Одновременно с этим высказываются надежды, что эпидемия коронавируса не окажет существенного влияния на полупроводниковую отрасль, вызвав скорее паузу, чем замедление спроса. Так, предполагается, что после окончания карантина потребность в современных компьютерах может возрасти. Что до цен на ноутбуки, то они сохранятся, а значит ожидать падения стоимости лэптопов текущего поколения не стоит.
Стоит отметить, что в сентябре скорее всего выйдут только флагманские решения. Ожидать массовых производительных видеокарт стоит ждать в 4 квартале текущего года.
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