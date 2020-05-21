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Совсем недавно мы анализировали статью экспертов Тomshardware, которые рассказали о возможных характеристиках будущих видеокарт NVIDIA. Кроме того, немного позднее выяснилось, что часть из них уже поступила в производство. Точные сроки выхода всё ещё не известны, однако, согласно последним слухам, они могут появиться гораздо раньше, чем мы предполагали.

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Некоторые технологические инсайдеры утверждали, что NVIDIA до сих пор не анонсировала свои видеокарты только потому, что ждёт первого шага от AMD. Как выяснилось, новое поколение видеокарт GeForce RTX 4000-й серии на архитектуре Ampere и Radeon Big Navi на архитектуре RDNA 2 появятся в сентябре.

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Также утверждается, что в связи с этим нас ждёт большое снижение цен на видеокарты текущего поколения. Одновременно с этим высказываются надежды, что эпидемия коронавируса не окажет существенного влияния на полупроводниковую отрасль, вызвав скорее паузу, чем замедление спроса. Так, предполагается, что после окончания карантина потребность в современных компьютерах может возрасти. Что до цен на ноутбуки, то они сохранятся, а значит ожидать падения стоимости лэптопов текущего поколения не стоит.

Стоит отметить, что в сентябре скорее всего выйдут только флагманские решения. Ожидать массовых производительных видеокарт стоит ждать в 4 квартале текущего года.