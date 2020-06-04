Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ – Big Navi окажется значительно быстрее GeForce RTX 3080 Ti – увеличение IPC на 50%, новая архитектура и обновлённый техпроцесс
В последнее время слухи о новой видеокарте Big Navi от AMD бьют ключом. Самое главное, что мы узнали – выход нового поколения высокопроизводительных графических чипов намечен на осень текущего года. Сегодня перед нами ещё более интригующая информация, которая позволит составить впечатление о производительности будущих карт.
Условная Radeon 6900ХТ выйдет уже в этом году. Ранние утечки говорили, что она сможет эффективно конкурировать с картой GeForce RTX 3080 Ti. Сегодня же стало известно, что она может оказаться гораздо быстрее флагмана от NVIDIA. Итак, в новой архитектуре RDNA2 будет сделан упор на улучшения в области IPC. Это значит, что Radeon RX 6900ХТ в первую очередь получит высокую эффективность. Давайте считать: только благодаря увеличению площади кристалла по сравнению с RX 5700ХТ (505 мм2 против 255 мм2) RX 6900ХТ уже сможет обойти RTX 2080 Ti. Прибавьте к этому 50% эффективность и получите самую мощную видеокарту на рынке.
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рекламаНе забывайте, что новая видеокарта основана на обновлённом 7-нм+ техпроцессе, который также несёт множество улучшений. Это позволит снизить потребление энергии и увеличить производительность ещё на 10-15%. Мало того, возрастёт плотность транзисторов. Всё это позволяет предположить, что нас ждёт прирост производительности на 150%, что соответствует величине 2.5 раза. В данный момент разрыв между RX 5700ХТ и RTX 2080 Ti не превышает 50%. Дабы обойти видеокарту от AMD, NVIDIA придётся увеличить производительность в 2 раза между поколениями, а это вызывает очень большие сомнения.
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