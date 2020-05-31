Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
Одна из главных проблем, с которой столкнулись покупатели процессоров Intel Core 10-го поколения – это отсутствие недорогих материнских плат. В итоге ситуация оказалась очень странной, что даже тем, кто купил недорогой процессор Intel Core i5-10400, пришлось брать материнскую плату на базе чипсета Z490, предназначенного для энтузиастов. Первые поставки материнских плат на базе чипсетов H470, B460 и H410 ещё только начинаются. В некоторых зарубежных магазинах их уже можно встретить в списке предварительных заказов. Давайте изучим, можно ли собрать бюджетный компьютер на новом поколении процессоров Intel на LGA 1200.
Процессор Core i5-10400 можно найти дешевле 200 долларов. Это дороже, чем примерно соответствующий ему по производительности AMD Ryzen 5 3600, который прямо сейчас можно взять от 170 долларов. Модель от Intel лишена разблокированного множителя, а значит для неё идеально подойдут бюджетные материнские платы. Далее будет представлен ряд материнских плат, цены в польской валюте, для удобства делите на 4, это и будет цена в долларовом эквиваленте.
реклама
реклама
Как видите, на чипсете H470 можно взять материнскую плату за 145 долларов (579 злотых). B460 представлен решением за 127 долларов (509), а бюджетную H410 и вовсе за 90 (359). Что же, это только первая волна, к сожалению, она не принесла никаких улучшений по сравнению с 300-й серией. Переход на новый сокет просто не оставил покупателям выбора, а значит нужно подбирать материнскую плату исходя из того, какой у вас будет процессор. 90 долларов вполне достаточно для нетребовательного Core i5-10400, который лишён возможности разгона и будет работать на штатных тактовых частотах много лет.
реклама
P.S. добавим, что подобные ценники примерно на 20% выше моделей для 9-го поколения процессоров, но, вполне вероятно, через некоторое время стоимость новых материнских плат придёт в норму. В любом случае это в 2-3 раза ниже того, что сейчас предлагают отечественные магазины.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила