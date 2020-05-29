Эксперты выяснили, какой процессор лучший для сборки недорогого игрового компьютера – AMD Ryzen 5 3600 против Intel Core i5-10400 по мнению Techspot
Каждый раз, когда мы приводим результаты тестов, мы изучаем процессоры с разных сторон. Прежде всего это общая производительность в синтетических тестах, а также их игровой потенциал. Эксперты сайта Techspot провели глобальное тестирование, выявив, что 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 превосходит новую модель – Intel Core i5-10400 во всех рабочих задачах. Это однозначный и бесспорный вердикт.
Впрочем, подобные результаты не вызвали удивлений, поскольку такая тенденция наблюдается уже последние полгода. Между тем, мы то с вами понимаем, что большая часть пользователей покупает подобные процессоры для сёрфинга в сети, просмотра видео, а главное – для игр. Никакого рендеринга. Никого не волнует, что красные справляются на 2 секунды быстрее с архивацией. Покупателя интересует бренд и цена. Именно поэтому мы изучим только игровую производительность обоих процессоров.
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рекламаЗдесь важно обратить внимание на один нюанс: новые процессоры Intel крайне чувствительны к тактовой частоте памяти. Специально с этой целью Core i5-10400 был протестирован с памятью DDR4-3200 и DDR4-2666. В связи с этим заметим, что на бюджетных материнских платах процессоры Intel ограничены только низкими тактовыми частотами ОЗУ, а значит у подавляющего большинства владельцев Core i5-10400 будет именно DDR4-2666. Тем не менее, не указать потенциальную возможность нельзя.
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Как видите, в большинстве тестов Ryzen 5 3600 вырывается вперёд, но только до тех пор, пока Core i5-10400 не получат доступ к быстрой памяти. Можно ли считать подобный результат верным, большой вопрос, ведь, как мы указали выше, большая часть владельцев процессора от Intel будет ограничена особенностями материнских плат.
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