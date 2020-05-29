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У компании Intel есть огромная фанатская база, которая гораздо больше, чем у AMD и может похвастать невероятной преданностью. На самом деле большинству людей не важно, что скажут эксперты, насколько Core i5-10400 окажется медленнее Ryzen 5 3600, и сколько стоит правильный комплект памяти и материнская плата, которая поможет раскрыть его потенциал. Всё это не имеет значения, поскольку для большинства определяющим в выборе процессора является в первую очередь бренд.

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Всё, что мы хотели сказать о новом процессоре Core i5-10400, мы уже сказали. Если у вас есть вопросы, обязательно изучите этот материал. В данном случае проблема состоит в следующем: Core i5-10400 (как и версия без графического ядра с приставкой «F») имеет две ревизии. И вот здесь и кроется подвох. Степпинг Q0 имеет много общего с моделями с разблокированным множителем и получаются после отбраковки от 10-ядерных моделей путём отключения некоторых ядер. Именно он получил в качестве термоинтерфейса припой, что должно обеспечить отличное охлаждение. Совсем другой подход к процессорам со степпингом G1. Вместо припоя там обычная термопаста.

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Если вы планируете купить себе процессор Core i5-10400 или версию с приставкой «F», обязательно обратите внимание на таблицу с правильным степпингом. Получить вместо шести ядер восемь у вас не получится, но потенциально такие чипы обладают лучшим разгоном, не говоря уже о припое под крышкой. Выше на изображении отражено, что подобная экономия используется только на младших процессорах и не встречается на более старших моделях.