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Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов

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У компании Intel есть огромная фанатская база, которая гораздо больше, чем у AMD и может похвастать невероятной преданностью. На самом деле большинству людей не важно, что скажут эксперты, насколько Core i5-10400 окажется медленнее Ryzen 5 3600, и сколько стоит правильный комплект памяти и материнская плата, которая поможет раскрыть его потенциал. Всё это не имеет значения, поскольку для большинства определяющим в выборе процессора является в первую очередь бренд. 

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Всё, что мы хотели сказать о новом процессоре Core i5-10400, мы уже сказали. Если у вас есть вопросы, обязательно изучите этот материал. В данном случае проблема состоит в следующем: Core i5-10400 (как и версия без графического ядра с приставкой «F») имеет две ревизии. И вот здесь и кроется подвох. Степпинг Q0 имеет много общего с моделями с разблокированным множителем и получаются после отбраковки от 10-ядерных моделей путём отключения некоторых ядер. Именно он получил в качестве термоинтерфейса припой, что должно обеспечить отличное охлаждение. Совсем другой подход к процессорам со степпингом G1. Вместо припоя там обычная термопаста. 

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Если вы планируете купить себе процессор Core i5-10400 или версию с приставкой «F», обязательно обратите внимание на таблицу с правильным степпингом. Получить вместо шести ядер восемь у вас не получится, но потенциально такие чипы обладают лучшим разгоном, не говоря уже о припое под крышкой. Выше на изображении отражено, что подобная экономия используется только на младших процессорах и не встречается на более старших моделях. 

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Twisted Evil
20:18
Паста по-интеловски. Кушайте, не обляпайтесь.
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
smaximaa
20:17
всю жизнь рекламируешь интел?)
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
smaximaa
20:16
теперь понятно почему у тебя мозга нет, его терможвачка замещает)
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
Me4tatelI&gt;
20:15
на пк рынок особо рассчитывать не стоит если еще 30% от собранного на консолях соберет - уже хорошо
Death Stranding полностью окупилась
smaximaa
20:14
естественно будет холоднее, так как частоты меньше, да и память не гонится)
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
Ahmed
20:13
какой азот? 10400 в играх холоднее, меньше жрет, больше фпс, чем у кукурузы.
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
MriS
20:11
Я бы насказал, что всего 4.3. На 12 потоков такая частота не плохие результаты даст в бенчах и играх, чем с лимитом 65 ватт и частотой ниже 3.0ГГц. Рокеты и зен3 поинертнее думаю будут. С кофе и zen+ ...
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
VRoman
20:08
На сколько споришь?
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
ego0550
20:07
Да, купил себе такую плату.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
Me4tatelI&gt;
20:07
чего им обижаться) всего 4.3ghz стабильные с хорошим охлаждением) тут новостей одна лучше другой "фанатам" пофиг) всегда найдут повод для споров)) но все же мне кажется какая-то из ревизий пропадет я...
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
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