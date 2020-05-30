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Каждый год миллионы людей по всему миру обновляют компьютер. Кто-то собирает новый ПК, другие – добавляют оперативной памяти или видеокарту. Некоторые – могут заменить обычный жёсткий диск на производительный современный SSD. Между тем, всё это может оказаться бесполезной тратой денег, ведь сердцем компьютера по праву считается процессор.

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Замена процессора неминуемо ведёт к дополнительным затратам. Так, вам нужно купить новую материнскую плату. При этом, если вы давно не обновляли свой компьютер, придётся потратиться и на оперативную память. Сейчас у пользователей есть выбор между двумя компаниями: Intel и AMD. Первая меняет сокет каждые два поколения. Тем, кто обновляет сборку на процессор от этой компании, придётся докупить материнскую плату, даже если они собирали компьютер два года назад. Казалось, что AMD придерживается иного подхода, но представители компании заявили, что чипсеты 300-й серии, выпущенные в 2017 году не будут поддерживать новые процессоры Ryzen 4000-й серии. Это больше, чем предлагает Intel, но не так долго, как ожидали поклонники.

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Между тем, определятся с выбором процессора нужно. Эксперты сайта Рcgamesn изучили множество вариантов и готовы вынесли свой вердикт: какой же процессор является лучшим для покупки в 2020 году. Всё просто – это Ryzen 5 3600. По их мнению, он обладает уникальным сочетанием высокой производительности и низкой стоимости. Прямо сейчас данный 6-ядерный чип можно купить за 167 долларов. Это гораздо ниже его прямого конкурента Intel Core i5-10400, который, как мы уже говорили выше, обязательно потребует покупки материнской платы за 100 и выше долларов. При этом, обратите внимание на наш материал с тестами. Если процессор Core i5-10400 получает медленную память и недорогую материнскую плату, он будет уступать Ryzen 5 3600 в играх. О синтетике и говорить не приходится.

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Среди преимуществ Ryzen 5 3600 отличный штатный кулер, припой под крышкой, который позволяет удерживать температуру на низком уровне, а также тот факт, что он сможет работать даже на бюджетных материнских платах на чипсете В320, показывая высокие результаты производительности. Что же, мнение ребят из Рcgamesn мы уже слышали, а что думают наши читатели?