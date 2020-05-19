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Совсем недавно появился список из 42 смартфонов Xiaomi, которые получат новую версию прошивки MIUI 12 на Android 10 в текущем году. Кроме флагманов там значатся наиболее популярные бюджетные и среднебюджетные модели. Одновременно с этим инсайдеры уточняли, что на самом деле список будет больше, однако не все устройства получат MIUI 12 на последней версии Android. Сегодня стал известен не только окончательный список, но и то, какие 3 смартфона получат MIUI 12 раньше всех.

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Официальный канал Xiaomi в Тwitter представил полный список смартфонов, которые получат MIUI 12 в первой и второй волнах. Всего их более чем 50 штук. Обладатели гаджетов китайской компании будет очень рады, поскольку там не только седьмая серия, но и шестая, и пятая. Это значит, что даже владельцы самых древних устройств смогут обновиться до самой новой прошивки. Для тех, кто не нашёл свой телефон в списке, хотим сообщить, что с вероятностью до 99% обновления они не получат, так как это не слух, а официальная информация.

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А теперь перейдём к главной теме нашего материала: новую прошивку первыми получат: Mi 9 и серия Redmi К20. Здесь стоит уточнить, что данная серия представлена несколькими аппаратами: Mi 9Т / Mi 9Т Pro / Redmi К20 / Redmi К20 Pro. На самом деле, перед нами всего 2 разных смартфона, поскольку остальные являются глобальными версиями и версиями для Китая. Таким образом, нашим читателям стоит ориентироваться на следующие 3 смартфона: Mi 9, Mi 9 Т и Mi 9Т Pro. Обновление стоит ждать в июне текущего года.