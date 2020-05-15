Появился полный список из 42 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 10
Пандемия коронавируса спутала планы Xiaomi. Особенно пострадал своевременный выпуск прошивок на основе MIUI для актуальных смартфонов компании. В последнее время в Китае коронавирус начат отступать, и Xiaomi понемногу восстанавливает свой штат сотрудников. Вместе с этим появляются оптимистические сведения касательно обновлений некоторых моделей телефонов до самой последней версии Android 10 на собственной оболочке MIUI 12.
реклама
Найти свой телефон в списке ни для кого не составит труда. Как обычно, Xiaomi выпустит несколько версий прошивки. Китайская обозначена кодом CN. Глобальная – MI. Европейская – ЕС. Индийская – IN. Что любопытно, источник утверждает, что совсем недавно было принято решение расширить список на такие смартфоны как Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Их нет на скриншоте, но глобальные версии MIUI 12 на Android 10 для них уже готовятся. Прямо сейчас для них готова закрытая бета-версия, которая далека от совершенства.
реклама
Напомним, смартфоны из первой волны MIUI 12 должны получить обновление по воздуху уже в июне. Наиболее нетерпеливые уже могут отыскать бета-версии и фанатские сборки в сети интернет. Как правило, наиболее новая версия прошивки содержится на сайте XDA. Всем, кто готов немного подождать, обновление должно поступить по воздуху в июне.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила