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Пандемия коронавируса спутала планы Xiaomi. Особенно пострадал своевременный выпуск прошивок на основе MIUI для актуальных смартфонов компании. В последнее время в Китае коронавирус начат отступать, и Xiaomi понемногу восстанавливает свой штат сотрудников. Вместе с этим появляются оптимистические сведения касательно обновлений некоторых моделей телефонов до самой последней версии Android 10 на собственной оболочке MIUI 12.

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Найти свой телефон в списке ни для кого не составит труда. Как обычно, Xiaomi выпустит несколько версий прошивки. Китайская обозначена кодом CN. Глобальная – MI. Европейская – ЕС. Индийская – IN. Что любопытно, источник утверждает, что совсем недавно было принято решение расширить список на такие смартфоны как Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Их нет на скриншоте, но глобальные версии MIUI 12 на Android 10 для них уже готовятся. Прямо сейчас для них готова закрытая бета-версия, которая далека от совершенства.

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Напомним, смартфоны из первой волны MIUI 12 должны получить обновление по воздуху уже в июне. Наиболее нетерпеливые уже могут отыскать бета-версии и фанатские сборки в сети интернет. Как правило, наиболее новая версия прошивки содержится на сайте XDA. Всем, кто готов немного подождать, обновление должно поступить по воздуху в июне.