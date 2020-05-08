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Наши постоянные читатели помнят ситуацию с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии, когда чуть ли не половина всех экземпляров оказалась не способна достичь заявленных штатных тактовых частот. Скандала удалось избежать только благодаря своевременному выпуску обновления BIOS. AMD вынесла необходимые уроки и повторить такой неприятный опыт не хочет. Вероятно, это одна из причин, по которой перспективные чипы Ryzen 4000-й серии будет невозможно установить на устаревшие материнские платы трёхсотой и четырёхсотой серий. Согласно новым сведениям, новые процессоры Intel Core страдают такой же проблемой.

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Обратите внимание на слайд ниже. Он демонстрирует теоретический потенциал и способности к разгону у процессоров Intel Core 10-го поколения. Для простоты все чипы сгруппированы по трём уровням:

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A – высокий разгонный потенциал

В – разгонный потенциал есть, но назвать его выдающимся нельзя

С – тактовые частоты могут не достигать заявленных спецификаций

Как видите, больше всего чипов с высоким потенциалом среди процессоров Core i9-10900K, а вот для всех остальных получить шанс разогнать свой процессор на 400+ МГц оказался призрачным. Между тем, настораживает большое количество процессоров, которые не способны достичь даже заявленных тактовых частот. Комментариев на этот счёт не поступало, возможно, речь идёт о достижении заветных 5.3 ГГц на одном ядре, что интересно только с точки зрения синтетических тестов. Ожидать точных данных по данному вопросу можно будет, когда серия поступит в массовую продажу, что случится уже в текущем месяце.