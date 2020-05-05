Intel уточнила сроки выхода некоторых процессоров Core 10-го поколения – ждать появления недорогих геймерских чипов придётся долго
На прошлой неделе Intel представила 10-е поколение своих процессоров, озвучив цены и технические характеристики. Флагманом новой линейки стал 10-яредный Core i9-10900K, цена на который будет начинаться с 488 долларов. Между тем, многих экономных геймеров и обычных пользователей интересуют более дешёвые процессоры. К примеру, Core i5-10400F, стоимость которого оказалась на уровне 157 долларов. Это действительно отличное решение, которое показало себя с лучшей стороны в некоторых тестах. Как выяснилось, Intel не планирует насыщать рынок дешёвыми процессорами прямо сейчас, пытаясь продать как можно больше дорогих флагманских чипов.
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Судя по всему, процессоры будут выходить волнами. В первом раунде ждать появления недорогих и тем более бюджетных чипов не стоит. Ожидается, что в мае в продажу поступят следующие чипы: 6-ядерный Core i5-10600K (рекомендованная цена 262 доллара для покупки партией от 1 тысячи штук). 8-ядерный Core i7-10700K (374 доллара на тех же условиях). А также наиболее производительный 10-ядерный Core i9-10900K (488 долларов). Все процессоры Intel Core 10-го поколения поддерживают режим многопоточности.
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Это официальная информация, а значит ждать каких-либо изменений не стоит. О том, когда в продажу поступят среднебюджетные процессоры, информации не поступало. Будем надеяться, что это случится как можно раньше, например, не позднее июня.
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