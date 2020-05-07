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Одно из наиболее привлекательных преимуществ, о котором всегда говорят владельцы процессоров AMD – это преемственность старого доброго сокета АМ4. Проще говоря, несколько лет назад вы могли купить материнскую плату на В350-м чипсете, а сегодня взять новый процессор Ryzen 7 3700Х и чувствовать себя отлично. Если судить по комментариям на нашем ресурсе, то множество продвинутых оверклокеров ждёт выхода нового поколения процессоров Ryzen 4000 на новой архитектуре Zen 3. После нашего материала они пересмотрят своё отношение к красному лагерю.

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Без лишних слов: следующее поколение настольных процессоров Ryzen 4000-й серии не будет работать на материнских платах предыдущих поколений. Даже продвинутые материнские платы на Х470-м чипсете в пролёте. Сама AMD это поясняет некоторыми несовместимыми особенностями новых чипов, однако не вдаётся в подробности. Ясно, что после такой информации смысл ожидания новых чипов для миллионов пользователей исчезает.

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