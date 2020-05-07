Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии не будут поддерживать старые материнки (300 и 400-й серии) – придётся покупать новую и дорогую материнскую плату
Одно из наиболее привлекательных преимуществ, о котором всегда говорят владельцы процессоров AMD – это преемственность старого доброго сокета АМ4. Проще говоря, несколько лет назад вы могли купить материнскую плату на В350-м чипсете, а сегодня взять новый процессор Ryzen 7 3700Х и чувствовать себя отлично. Если судить по комментариям на нашем ресурсе, то множество продвинутых оверклокеров ждёт выхода нового поколения процессоров Ryzen 4000 на новой архитектуре Zen 3. После нашего материала они пересмотрят своё отношение к красному лагерю.
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Без лишних слов: следующее поколение настольных процессоров Ryzen 4000-й серии не будет работать на материнских платах предыдущих поколений. Даже продвинутые материнские платы на Х470-м чипсете в пролёте. Сама AMD это поясняет некоторыми несовместимыми особенностями новых чипов, однако не вдаётся в подробности. Ясно, что после такой информации смысл ожидания новых чипов для миллионов пользователей исчезает.
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рекламаВозможно, мы сможем вам слегка подбодрить, напомнив о скором выходе материнских плат на новом В550-м чипсете. Судя по слухам, он не станет бюджетным, однако будет гораздо дешевле своего преумного Х570-го собрата. Похоже, чем лучше дела идут у красных, тем больше их политика становится похожей на Intel. Напишите, что вы по этому поводу думаете, может после этого вам станет легче.
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