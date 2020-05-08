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Сегодня стало известно, что новые процессоры AMD Ryzen 4000-й серии не смогут быть установлены в материнские платы предыдущих поколений на следующих чипсетах: В350, Х350, В450 и Х470. Информация официальная, поэтому все спекуляции на эту тему выглядят несерьёзно и не имеют ничего общего с политикой компании. Вполне возможно, некоторые производители материнских плат пойдёт на уступки владельцам преумных плат на чипсете Х470, но это не будет носить массовый характер, ведь это отличный шанс заработать.

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Согласно последним заявлениям, вскоре на рынок выйдут новые материнские платы на чипе В550. Они получат более скромную цену, чем текущие Х570, однако не будут бюджетными, как хотелось бы многим пользователям. Как стало известно, не всё так плохо, AMD готовит недорогой новый чипсет А520, который сможет подсластить горькую пилюлю тем, кто предполагал установить новенький Ryzen 5 4700Х в свою старую материнку.

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На самом деле сведений на эту тему мало. Известно, что чипсет существует. ASUS уже подготовила 5 моделей:

PRIME A520M-A

PRIME A520M-E

PRIME А520М-К

TUF GAMING A520M-A

TUF GAMING A520M-PLUS

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Все материнские платы представляют собой бюджетные линейки для нетребовательных пользователей, а также для корпусов mATX. Предположительно, с целью их удешевления, они не получат поддержки перспективного PCIe 4.0, ограничившись третьим поколением интерфейса. Вероятно, больше о новом чипсете А520 и недорогих материнских платах будет известно ближе к анонсу процессоров Ryzen 4000.