NVIDIA работает над суперкомпьютером с видеокартами Ampere GA100 и процессорами Intel Xeon Platinum или AMD EPYC
В последние дни мы увидели несколько важных новостей об архитектуре следующего поколения NVIDIA Ampere. Прежде всего это информация о дате анонса и ключевых особенностях будущего флагмана GeForce RTX 3080 Ti. Кроме того, мы узнали, что NVIDIA одновременно разрабатывает две архитектуры: Ampere и Hopper, каждая из которых может занять своё место в тех или иных продуктах в ближайшие годы. Сейчас в сети появилось упоминание о сверхмощном суперкомпьютере NVIDIA DGX A100, построенном на графическом процессоре Ampere GA100.
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Перед нами мощнейшая система DGX, которая направлена на глубокое обучение нейронных сетей и различные вычисления, предназначенные для облачных сервисов. Система поставляется в форм-факторе системного блока – рабочей станции в которую интегрированы несколько видеокарт на базе новой архитектуры Ampere GA100 и центральный процессор. Технические характеристики данной системы не известны. Однако, мы знаем, что текущее поколение DGX включает до 16 видеокарт Tesla V100.
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Что любопытно, текущие суперкомпьютеры NVIDIA построены на базе процессоров Intel Xeon Platinum. Вот только сегодня это далеко не самые мощные решения на рынке. Эксперты полагают, что новый суперкомпьютер может выйти, как вместе с чипами от Intel, так и перспективными AMD EPYC. Стоит отметить, что ранее в сети появлялась утечка об одном подобном графическом процессоре, который получил до 30 TFLOP (FP32).
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