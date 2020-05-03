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Совсем недавно стало известно, что 14 мая состоится анонс архитектуры следующего поколения – NVIDIA Ampere. В последних утечках утверждается, что новый флагман – GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее текущего лидера ранка – RTX 2080 Ti. Сегодня появились крайне противоречивые слухи, которые вносят путаницу в и без того окутанную тайной ситуацию вокруг видеокарт следующего поколения.

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Давайте начнём с простого: NVIDIA действительно станет одним из самых больших клиентов TSMC в текущем году. Тайваньский контрактный производитель будет выпускать для зелёных кремний на основе 7-нм техпроцесса. Именно на базе этой технологии и будут выпущены видеокарты NVIDIA Ampere. В продажу такие решения поступят в 3 квартале 2020 года. С этим всё просто.

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