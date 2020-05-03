NVIDIA планирует выпустить видеокарты на базе двух новых архитектур Ampere и Hopper – 5-нм техпроцесс и массовое производство уже в 3 квартале 2020 года
Совсем недавно стало известно, что 14 мая состоится анонс архитектуры следующего поколения – NVIDIA Ampere. В последних утечках утверждается, что новый флагман – GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее текущего лидера ранка – RTX 2080 Ti. Сегодня появились крайне противоречивые слухи, которые вносят путаницу в и без того окутанную тайной ситуацию вокруг видеокарт следующего поколения.
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Давайте начнём с простого: NVIDIA действительно станет одним из самых больших клиентов TSMC в текущем году. Тайваньский контрактный производитель будет выпускать для зелёных кремний на основе 7-нм техпроцесса. Именно на базе этой технологии и будут выпущены видеокарты NVIDIA Ampere. В продажу такие решения поступят в 3 квартале 2020 года. С этим всё просто.
рекламаНо есть и другая информация. Так, уже во 2 квартале Samsung начнёт производство чипов на основе собственного 5-нм (5LPE) процесса EUV. Южнокорейская компания утверждает, что среди клиентов большую часть занимают потребительские решения, в числе которых видеокарты. Эксперты полагают, что речь идёт о графической архитектуре NVIDIA Hopper. Что это значит, не знает никто. Зачем нужно закупать одновременно чипы на базе разных техпроцессов? Возможно флагманские видеокарты получат продвинутый 5-нм техпроцесс. А возможно, такие решения будут использоваться для создания систем на основе машинного обучения, ИИ и облачных вычислений. Скорее всего 14 мая всё прояснится, ведь эксперты ожидают появления дорожной карты именно в этот день.
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