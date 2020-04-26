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Ещё в марте 2019 года эксперты ждали анонса новой архитектуры NVIDIA Ampere, на основе 7-нм техпроцесса. На дворе конец апреля 2020 года, а мы всё также гадаем, когда же Дженсен Хуанг раскроет карты. GTC 2020, в рамках которой должен был состояться долгожданный анонс была отменена. Март прошёл тихо. Несколько дней назад появились сведения о том, что в большое представление может состояться в мае. Сейчас стала известна не только дата, но и время.

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Хорошие новости заключаются в том, что конференция GTC 2020 состоится. Произойдёт это важное событие 14 мая в 6 утра по тихоокеанскому времени. Сама конференция будет проведена в режиме онлайн-трансляции. Её можно будет увидеть в режиме реального времени на YouTube. Согласно заявлениям компании, среди прочего будут представлены новые системы для работы в области ИИ, глубокого обучения, автономных транспортных средств и многое другое.

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