Стала известна возможная дата и время анонса видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere
Ещё в марте 2019 года эксперты ждали анонса новой архитектуры NVIDIA Ampere, на основе 7-нм техпроцесса. На дворе конец апреля 2020 года, а мы всё также гадаем, когда же Дженсен Хуанг раскроет карты. GTC 2020, в рамках которой должен был состояться долгожданный анонс была отменена. Март прошёл тихо. Несколько дней назад появились сведения о том, что в большое представление может состояться в мае. Сейчас стала известна не только дата, но и время.
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Хорошие новости заключаются в том, что конференция GTC 2020 состоится. Произойдёт это важное событие 14 мая в 6 утра по тихоокеанскому времени. Сама конференция будет проведена в режиме онлайн-трансляции. Её можно будет увидеть в режиме реального времени на YouTube. Согласно заявлениям компании, среди прочего будут представлены новые системы для работы в области ИИ, глубокого обучения, автономных транспортных средств и многое другое.
рекламаПо мнению экспертов, именно в рамках GTC 2020 случится долгожданный анонс новой графической архитектуры NVIDIA Ampere. Это значит, что нам могут показать одну из видеокарт серии GeForce RTX 3000. Стоит отметить, что, если ранее у нас были сомнения относительно того, на каких мощностях будут созданы чипы для этих видеокарт, то сейчас известно, что у NVIDIA будет достаточно кремниевых платин для создания перспективных видеокарт следующего поколения.
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