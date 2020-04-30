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Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere

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Вчера появилась информация, согласно которой в 3 квартале 2020 года нас ждёт выход новой линейки видеокарт NVIDIA Ampere. Поскольку материал был направлен на слухи о будущих скидках текущего поколения – RTX 2000, то на скриншот с утечкой на менее важные данные никто не обратил внимания. Между тем, он несёт множество ключевых сведений.

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Взгляните на изображение ниже. Там представлено несколько вероятных характеристик будущих видеокарт. Наиболее производительная модель – GeForce RTX 3080 Ti получит действительно впечатляющие технические характеристики: 8 192 ядер CUDA, 1024 тензорных ядра, а также 256 RT ядер. Если отталкиваться от текущего флагмана – GeForce RTX 2080 Ti, то фактически перед нами удвоение всех характеристик (4 352/544/68). 

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Кроме физического прироста всех составляющих в новом поколении мы увидим увеличение эффективной тактовой частотой памяти до 16 000 МГц. К сожалению, других характеристик у нас нет. Судя по всему, NVIDIA действительно планирует воспользоваться выкупленными мощностями TSMC, где по нормам 7-нм техпроцесса и будут изготавливаться видеокарты следующего поколения. Что до сроков прибытия, то в начале ожидаются RTX 3080 и RTX 3070 и только потом флагманская RTX 3080 Ti. О ценах ничего не известно. 

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