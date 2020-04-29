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Не так давно в одном из материалов я затронул очень любопытную тему покупки видеокарты на вторичном рынке. Информация вызвала у наших читателей повышенный отклик. Мало того, некоторые говорили, что было бы неплохо сделать статью, посвящённую наиболее оптимальным условиям покупки видеокарты на вторичке. Собственно, данная статья именно об этом.

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Так случилось, что сразу после окончания ВУЗа мне пришлось переквалифицироваться из психолога в мастера по ремонту компьютера. С той поры прошло много лет. Я давно не занимаюсь безмолвными железками, однако, знакомства в этой сфере сохранил. Мои знания о ценности видеокарт неактуальны, поэтому мне пришлось попросить помощи у моего знакомого, который до сих пор работает с компьютерами. Через него проходят десятки видеокарт в месяц, которые он по возможности восстанавливает. Именно его опытом мы и будем с вами руководствоваться при выборе вторичной видеокарты. А главное, его подсказки помогут нам не попасть впросак, ведь это только кажется, что продавцы добрые и пушистые, а их товар использовался в офисном компьютере, где кроме пасьянса ничего не запускалось. Прежде чем давать советы, оговоримся, если вы – гуру видеокарт и способны распознать подгорелый чип или память по запаху с расстояния 100 метров, то вам эта информация не пригодится. Остальным будет крайне полезно с ней ознакомиться:

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Лучше всего покупать видеокарту у того, кого вы знаете лично, либо через знакомых, которым вы доверяете. Это в значительной степени снижает опасность «попасть» на убитую видеокарту. Увы, такая возможность есть далеко не у всех, поэтому изучим другие варианты. Никогда не покупать видеокарту у продавца из другого города, либо через службы доставки. Шанс купить старого потрёпанного кота в мешке здесь крайне высок. Никто не говорит, что вас обманут, но понимать разницу между высоким шансом и минимальным крайне важно. Никогда не покупать видеокарту после майнинга. Здесь есть нюанс: если вы лично знаете человека и уверены, что карта в отличном состоянии, ведь ваш знакомый кристальной души человек, который продаёт товар в отличном состоянии себе в убыток просто, чтобы порадовать вас, покупайте. Если вы не знаете продавца лично, полагаться на его слово категорически нельзя. Узнали, что карта после майнинга – не покупайте карту. Я вас предупредил. Из предыдущего пункта следует: если у вас есть какие-либо сомнения – не покупайте карту. Любые сомнения: продавец юлит, вызывает подозрение, начинает разговор с того, что заявляет, что карта никогда не майнила, путается в деталях. Мало того, осматривая видеокарту вы на месте отмечаете нестыковки и вообще всё, что вызывает подозрения, помните: какая бы ни была приятная цена, как бы вам не хотелось заполучить боевого друга здесь и сейчас – возьмите себя в руки. Сэкономив сегодня, поддавшись эмоциям, уговорам / договорам и тому подобным глупостям, вы вполне можете получить убитую видеокарту. Внимательно изучите программы для теста. Скачайте несколько на флешку, пусть лучше это будут портабл версии, которые не требуют установки. Заранее договоритесь с продавцом, что тестировать карту вы будете сами. Важно, чтобы он понимал, что уже через полчаса вы узнаете о его товаре всё. Здесь есть важная подробность: в разговоре обмолвитесь, что вы разбираетесь в видеокартах. Не нужно делать вид, что вы гуру. Вы просто опытный пользователь. Особенно это важно, если вы в этом полный ноль. Если не хотите, чтобы продавец понял это, старайтесь меньше говорить. Просто делайте своё дело. Никогда не тестируйте видеокарту играми. Это массовая ошибка. Дело в том, что любая, даже самая современная игра не способна нагружать видеокарту 20 минут без перерыва. Есть сложные места, которые потребуют максимальной производительности, а есть минуты простоя. Часто по приходу к продавцу покупатель садится и 30 минут смотрит, как тот играет в несколько игр. После этого продавец делает вид, что сомневаться в его честности просто невозможно, ведь игры идут без проблем. Иногда встречаются креативные товарищи, которые заранее понижают настройки в игре так, чтобы видеокарта с проблемами смогла выдержать тест. Именно поэтому не принимайте игры в расчёт. Только ПО, которое способно нагрузить видеокарту, и только ПО, скачанное вами самостоятельно. Обычно запускают следующее ПО: 3DMark, FurMark, можно использовать набор утилит Aida64 или любые другие утилиты, с которыми вы знакомы и которые считаете подходящими. Обязательно проведите тест у себя дома. Будет странно, если вы не в курсе, на какие показатели смотреть, бегая по экрану растерянными глазами. Почитайте об особенностях теста прежде, чем идти к продавцу. Никогда не покупайте товар на улице. Есть два варианта: или идите домой к продавцу, или зовите к себе. Не пытайтесь осматривать и обнюхивать видеокарту с пристрастием. Этим вы доказываете свой непрофессионализм, ведь унюхать подгоревшую плату может только служебная собака. Это не значит, что смотреть не нужно. Главное не ставить на осмотр все фишки. Осмотр – это всего лишь важная, но далеко не главная деталь. Всё дело в том, что видеокарты стоят внутри компьютера. Даже после многолетнего использования и соответствующего обслуживания они имеют почти идеальный внешний вид. Посмотрели, убедились, что карта в идеальном состоянии – установили в системник и начинаем тестировать. Чётко укажите свои приоритеты: вам нужна эта видеокарта, вас устраивает цена, и вы готовы её купить, если она окажется именно такой, как о ней рассказал вам продавец. Всё легко и просто. Обязательно просите чек. Гарантийный срок любой видеокарты стартует от 2 лет. Никто в здравом уме не станет выкидывать чек, ведь он и есть гарантийный талон. Если у продавца нет чека, не берите видеокарту. О наличии чека лучше спросить по телефону.

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Как видите, советов множество. Это далеко не всё. В следующий раз мы с вами разберём, какие подержанные видеокарты стоят вашего внимания, а какие лучше игнорировать. Ну а торговаться или нет, решать вам, так же, как только вам определять, стоит ли видеокарта той суммы, которую за неё просит продавец.