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Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников

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Не так давно в одном из материалов я затронул очень любопытную тему покупки видеокарты на вторичном рынке. Информация вызвала у наших читателей повышенный отклик. Мало того, некоторые говорили, что было бы неплохо сделать статью, посвящённую наиболее оптимальным условиям покупки видеокарты на вторичке. Собственно, данная статья именно об этом.

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Так случилось, что сразу после окончания ВУЗа мне пришлось переквалифицироваться из психолога в мастера по ремонту компьютера. С той поры прошло много лет. Я давно не занимаюсь безмолвными железками, однако, знакомства в этой сфере сохранил. Мои знания о ценности видеокарт  неактуальны, поэтому мне пришлось попросить помощи у моего знакомого, который до сих пор работает с компьютерами. Через него проходят десятки видеокарт в месяц, которые он по возможности восстанавливает. Именно его опытом мы и будем с вами руководствоваться при выборе вторичной видеокарты. А главное, его подсказки помогут нам не попасть впросак, ведь это только кажется, что продавцы добрые и пушистые, а их товар использовался в офисном компьютере, где кроме пасьянса ничего не запускалось. Прежде чем давать советы, оговоримся, если вы – гуру видеокарт и способны распознать подгорелый чип или память по запаху с расстояния 100 метров, то вам эта информация не пригодится. Остальным будет крайне полезно с ней ознакомиться: 

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  1. Лучше всего покупать видеокарту у того, кого вы знаете лично, либо через знакомых, которым вы доверяете. Это в значительной степени снижает опасность «попасть» на убитую видеокарту. Увы, такая возможность есть далеко не у всех, поэтому изучим другие варианты.
  2. Никогда не покупать видеокарту у продавца из другого города, либо через службы доставки. Шанс купить старого потрёпанного кота в мешке здесь крайне высок. Никто не говорит, что вас обманут, но понимать разницу между высоким шансом и минимальным крайне важно. 
  3. Никогда не покупать видеокарту после майнинга. Здесь есть нюанс: если вы лично знаете человека и уверены, что карта в отличном состоянии, ведь ваш знакомый кристальной души человек, который продаёт товар в отличном состоянии себе в убыток просто, чтобы порадовать вас, покупайте. Если вы не знаете продавца лично, полагаться на его слово категорически нельзя. Узнали, что карта после майнинга – не покупайте карту. Я вас предупредил. 
  4. Из предыдущего пункта следует: если у вас есть какие-либо сомнения – не покупайте карту. Любые сомнения: продавец юлит, вызывает подозрение, начинает разговор с того, что заявляет, что карта никогда не майнила, путается в деталях. Мало того, осматривая видеокарту вы на месте отмечаете нестыковки и вообще всё, что вызывает подозрения, помните: какая бы ни была приятная цена, как бы вам не хотелось заполучить боевого друга здесь и сейчас – возьмите себя в руки. Сэкономив сегодня, поддавшись эмоциям, уговорам / договорам и тому подобным глупостям, вы вполне можете получить убитую видеокарту. 
  5. Внимательно изучите программы для теста. Скачайте несколько на флешку, пусть лучше это будут портабл версии, которые не требуют установки. Заранее договоритесь с продавцом, что тестировать карту вы будете сами. Важно, чтобы он понимал, что уже через полчаса вы узнаете о его товаре всё. Здесь есть важная подробность: в разговоре обмолвитесь, что вы разбираетесь в видеокартах. Не нужно делать вид, что вы гуру. Вы просто опытный пользователь. Особенно это важно, если вы в этом полный ноль. Если не хотите, чтобы продавец понял это, старайтесь меньше говорить. Просто делайте своё дело. 
  6. Никогда не тестируйте видеокарту играми. Это массовая ошибка. Дело в том, что любая, даже самая современная игра не способна нагружать видеокарту 20 минут без перерыва. Есть сложные места, которые потребуют максимальной производительности, а есть минуты простоя. Часто по приходу к продавцу покупатель садится и 30 минут смотрит, как тот играет в несколько игр. После этого продавец делает вид, что сомневаться в его честности просто невозможно, ведь игры идут без проблем. Иногда встречаются креативные товарищи, которые заранее понижают настройки в игре так, чтобы видеокарта с проблемами смогла выдержать тест. Именно поэтому не принимайте игры в расчёт. Только ПО, которое способно нагрузить видеокарту, и только ПО, скачанное вами самостоятельно. Обычно запускают следующее ПО: 3DMark, FurMark, можно использовать набор утилит Aida64 или любые другие утилиты, с которыми вы знакомы и которые считаете подходящими. 
  7. Обязательно проведите тест у себя дома. Будет странно, если вы не в курсе, на какие показатели смотреть, бегая по экрану растерянными глазами. Почитайте об особенностях теста прежде, чем идти к продавцу.
  8. Никогда не покупайте товар на улице. Есть два варианта: или идите домой к продавцу, или зовите к себе. 
  9. Не пытайтесь осматривать и обнюхивать видеокарту с пристрастием. Этим вы доказываете свой непрофессионализм, ведь унюхать подгоревшую плату может только служебная собака. Это не значит, что смотреть не нужно. Главное не ставить на осмотр все фишки. Осмотр – это всего лишь важная, но далеко не главная деталь. Всё дело в том, что видеокарты стоят внутри компьютера. Даже после многолетнего использования и соответствующего обслуживания они имеют почти идеальный внешний вид. Посмотрели, убедились, что карта в идеальном состоянии – установили в системник и начинаем тестировать. 
  10. Чётко укажите свои приоритеты: вам нужна эта видеокарта, вас устраивает цена, и вы готовы её купить, если она окажется именно такой, как о ней рассказал вам продавец. Всё легко и просто.
  11. Обязательно просите чек. Гарантийный срок любой видеокарты стартует от 2 лет. Никто в здравом уме не станет выкидывать чек, ведь он и есть гарантийный талон. Если у продавца нет чека, не берите видеокарту. О наличии чека лучше спросить по телефону. 

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Как видите, советов множество. Это далеко не всё. В следующий раз мы с вами разберём, какие подержанные видеокарты стоят вашего внимания, а какие лучше игнорировать. Ну а торговаться или нет, решать вам, так же, как только вам определять, стоит ли видеокарта той суммы, которую за неё просит продавец. 

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