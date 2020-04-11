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По миру шагает кризис. На этот раз он пришёл не один. В авангарде стоит коронавирус, который парализовал экономики десятков стран. Между тем, даже ВОЗ рекомендует на время карантина больше играть. Что делать, если ваш бюджет ограничен, а вам хочется видеокарту помощнее? На этот вопрос нам ответят эксперты Тechspot, которые протестировали десятки моделей и готовы вынести простой и понятный вердикт.

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Прежде всего вам стоит понимать, что у вас дома те же видеокарты не будут также быстры, как в данном тесте просто потому, что ребята использовали очень мощный тестовый стенд: процессор Core i9-9900K, разогнанный до 5 ГГц и 16 ГБ памяти DDR4-3400. Несмотря на это разница между моделями отражена чётко, а значит вы сможете составить впечатление о реальной производительности каждой модели. Давайте обратимся к производительности видеокарт.

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Казалось бы, всё просто: выбирай себе модель по вкусу, так, чтобы она была в писке повыше и иди на барахолку. Однако эксперты предлагают нам ознакомиться с ценностью каждой из видеокарт исходя из стоимости каждой из них на вторичном рынке. Это так называемая таблица: стоимость за кадр.

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Давайте будем реалистами, ни GeForce GTX 1050 Ti, ни GeForce GTX 780 не стоят нашего внимания, как бы выгодны они ни были. Именно поэтому придётся делать оценку исходя из того, насколько карта актуальна и при этом насколько она доступна. В этом отношении эксперты рекомендуют присмотреться к следующим моделям: