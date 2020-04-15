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Всё больше и больше геймеров уходят в онлайн игры. Крупные проекты всё ещё могут похвастать большой одиночной компанией, но таковых становится всё меньше. Разработчики хотят вернуть затраченные деньги как можно быстрее. Не через год или два, а уже через месяц, продавая миллионам страждущих премиум аккаунты, удвоенный опыт для быстрой прокачки, бесполезных питомцев и многое другое, что приносит огромную прибыль.

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Стоит отметить, что чаще всего в тестах уделяется внимание одиночным играм, в которых нет мультиплеера. Это ставит геймеров в тупик, заставляя их мучатся в сомнениях относительно того, какая же видеокарта нужна для современных онлайн игр. Сегодня мы устраним эту оплошность. А помогут нам ребята с сайта Сomputerbase, которые протестировали 29 видеокарт в 12 популярных онлайн играх.

1080р

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2К

4К

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Как видите, для полноценной игры в разрешении 1080р вам будет достаточно такой видеокарты как Nvidia GeForce GTX 1050. Она обеспечивает вас стабильными 90+ кадрами в секунду. Для беспроблемной игры в разрешении 2К будет достаточно видеокарты AMD Radeon RX 570. Однако, лучше взять что-то получше, ведь требования постоянно меняются. К примеру, это может быть нечто похожее на Nvidia GTX 1660 Super, которая больше подходит в качестве запаса на несколько лет. Разрешение 4К требовательно даже для онлайн-проектов. Для стабильных 60 fps стоит обзавестись видеокартой Nvidia RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700 XT. Всё что дороже, автоматически делает для вас небольшой задел на будущее, если вы и дальше планируете играть на таком высоком разрешении.