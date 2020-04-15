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Выбираем оптимальную видеокарту для современных онлайн игр – 29 видеокарт против 12 популярных игр - тестирование от экспертов Сomputerbase

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Всё больше и больше геймеров уходят в онлайн игры. Крупные проекты всё ещё могут похвастать большой одиночной компанией, но таковых становится всё меньше. Разработчики хотят вернуть затраченные деньги как можно быстрее. Не через год или два, а уже через месяц, продавая миллионам страждущих премиум аккаунты, удвоенный опыт для быстрой прокачки, бесполезных питомцев и многое другое, что приносит огромную прибыль. 

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Стоит отметить, что чаще всего в тестах  уделяется внимание одиночным играм, в которых нет мультиплеера. Это ставит геймеров в тупик, заставляя их мучатся в сомнениях относительно того, какая же видеокарта нужна для современных онлайн игр. Сегодня мы устраним эту оплошность. А помогут нам ребята с сайта Сomputerbase, которые протестировали 29 видеокарт в 12 популярных онлайн играх. 

1080р

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Как видите, для полноценной игры в разрешении 1080р вам будет достаточно такой видеокарты как Nvidia GeForce GTX 1050. Она обеспечивает вас стабильными 90+ кадрами в секунду. Для беспроблемной игры в разрешении 2К будет достаточно видеокарты AMD Radeon RX 570. Однако, лучше взять что-то получше, ведь требования постоянно меняются. К примеру, это может быть нечто похожее на Nvidia GTX 1660 Super, которая больше подходит в качестве запаса на несколько лет. Разрешение 4К требовательно даже для онлайн-проектов. Для стабильных 60 fps стоит обзавестись видеокартой Nvidia RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700 XT. Всё что дороже, автоматически делает для вас небольшой задел на будущее, если вы и дальше планируете играть на таком высоком разрешении. 

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useuseuser
00:19
Ну не всё про**** — средств у них немеряно, да и не в одночасье — они к этому давно шли (оверпрайс, щедрые +5%, мириады сокетов...).
Опубликован снимок с отличиями сокетов Intel LGA1151 и LGA1200
N1ghtwish
00:16
В ноутах иной подход к CPU, там очень важно энергопотребление. А в десктопе нагрев является, более приоритетным, чем энергопотребление. Более совершенный техпроцесс, может оказаться гораздо более горя...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Yolanda Tarska
00:13
Уже неактуально, надо LGA 1200 брать)
Опубликован снимок с отличиями сокетов Intel LGA1151 и LGA1200
McArcher
00:13
Интересный камушек.
Процессор Intel Core i5-10600 протестирован в Userbenchmark
Yolanda Tarska
00:12
Неа, в последнии 775 уже первые версии 4х Пней не входили, а иногда и вообще платы только под Core были.
Опубликован снимок с отличиями сокетов Intel LGA1151 и LGA1200
McArcher
00:09
Похоже на графоманию. Может быть, стоит подумать о содержимом ?
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
Anglesmith
00:08
>>Для стабильных 60 fps стоит обзавестись... Там в оригинале не fps, а относительный рейтинг видеокарт в процентах
Выбираем оптимальную видеокарту для современных онлайн игр – 29 видеокарт против 12 популярных игр - тестирование от экспертов Сomputerbase
LoL
00:08
Вот именно по этому в 10 серии процов для ноутов у интел все, что выше 4/8 - это скайлейк с маркетинговой частотой буста на одно ядро. Но есть один нюанс, 14++ техпроцесс жрёт, а увеличенные кэши на а...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
useuseuser
00:05
"Charles Cunningham Boycott (12 March 1832 – 19 June 1897)" https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Boycott
СМИ: Работа над новой Grand Theft Auto началась недавно, а по масштабу игра уступит предыдущим проектам Rockstar
Ursus82
00:05
Ну что за статья без результата.... Райзер гибкий 300р стоит на али. я такой ставил когда сли не лез с трехслотовыми картами. Колхозил из втулок для материнки проставку и на слот выше крепил. Можно б...
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
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