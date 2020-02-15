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В начале февраля некоторые эксперты делали прогнозы, согласно которым в марте начнётся резкий рост цен на ноутбуки и компьютеры. Как сообщает авторитетный ресурс DigiTimes, всё ещё хуже, чем предполагалось.

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В Китае сосредоточено производство 90% всех ноутбуков. На календаре уже 15 февраля, а заводы стоят. Карантин снимут после 24-го февраля. Сейчас все полупроводниковые заводы поднебесной работают на 20% своих мощностей, поскольку работников просто нет. Мало того, звучат неутешительные прогнозы на начало марте. Всё дело в том, что из-за коронавируса китайцы не хотят идти в душные цеха. Вместо этого они ищут работу на государственной службе или в проветриваемом офисе.

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Восстановление полупроводниковой отрасли ожидается не раньше 4-го квартала, а главные китайские производители смартфонов (Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi) уже приготовились списать 15% доходов в минус по итогам года. Foxconn не справляется с выпуском достаточного количества телефонов Apple, а поставщики чипов 5G и вовсе планируют отложить производство до лета.

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Особенно сильный удар пришёлся по производителям жидкокристаллических дисплеев. Три наиболее крупных компании: BOE Technology, Tianma Microelectronics и China Star Optoelectronics Technology расположены прямо в эпицентре эпидемии, в провинции Ухань. Мощности работают только на 30% и улучшений не предвидится.

Ещё более печальные вести поступают от японской Sony, которая столкнулась с дефицитом памяти и может не уложиться в сроки по поставкам необходимого количества консолей PlayStation 5, но об этом у нас есть более подробный материал.