Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих
Если вы планировали купить себе под новогоднюю ёлочку 2021 года новенькую игровую приставку PlayStation 5, то у нас есть плохие новости. Коронавирус всё ещё в активной фазе. Миллионы сборочных цехов стоят. Ранее мы уже сообщали, что эксперты прогнозировали резкое повышение цен на комплектующие в марте, а также на формирование огромного дефицита, который продлится до лета. Теперь эту же информацию подтвердило крупное новостное агентство Bloomberg.
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Sony столкнулась с нехваткой компонентов. В первую очередь проблемы с памятью NAND и DRAM. Всё дело в том, что первые закупки этих комплектующих уже привели к прогнозам, согласно которым в 2020 году будет наблюдаться резкий рост цен на память. По самым скромным прогнозам консоль получит накопитель на 512 Гб, однако, скорее всего, там будет SSD на 1 Тб. Такая же ситуация и с памятью. Была информация, что игровая приставка получит от 24 ГБ ОЗУ.
рекламаОфициальная цена на PlayStation 4 Pro составляет 450 долларов. Эксперты указывают, что покупатели десять лет назад были бы не готовы платить сколько за обычную игровую приставку, однако сейчас всё изменилось. А значит тот факт, что PlayStation 5 с лёгкостью перешагнёт планку 500 или даже 600 долларов, уже никого не удивит. Тем не менее, есть информация о том, что бюджетная модель игровой приставки нового поколения может стартовать с 450 долларов.
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