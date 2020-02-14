Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих

для раздела Блоги
5
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если вы планировали купить себе под новогоднюю ёлочку 2021 года новенькую игровую приставку PlayStation 5, то у нас есть плохие новости. Коронавирус всё ещё в активной фазе. Миллионы сборочных цехов стоят. Ранее мы уже сообщали, что эксперты прогнозировали резкое повышение цен на комплектующие в марте, а также на формирование огромного дефицита, который продлится до лета. Теперь эту же информацию подтвердило крупное новостное агентство Bloomberg.

реклама

Sony столкнулась с нехваткой компонентов. В первую очередь проблемы с памятью NAND и DRAM. Всё дело в том, что первые закупки этих комплектующих уже привели к прогнозам, согласно которым в 2020 году будет наблюдаться резкий рост цен на память. По самым скромным прогнозам консоль получит накопитель на 512 Гб, однако, скорее всего, там будет SSD на 1 Тб. Такая же ситуация и с памятью. Была информация, что игровая приставка получит от 24 ГБ ОЗУ. 

реклама

Официальная цена на PlayStation 4 Pro составляет 450 долларов. Эксперты указывают, что покупатели десять лет назад были бы не готовы платить сколько за обычную игровую приставку, однако сейчас всё изменилось. А значит тот факт, что PlayStation 5 с лёгкостью перешагнёт планку 500 или даже 600 долларов, уже никого не удивит. Тем не менее, есть информация о том, что бюджетная модель игровой приставки нового поколения может стартовать с 450 долларов. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
+
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
11
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
50
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
50
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
167
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 167
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 50
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes
55
PC-версия Detroit Become Human стала значительно менее требовательной к процессору
69
ФСБ потребовала от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
132
Первые упоминания о новом процессоре Intel Alder Lake-S – 10-нм техпроцесс, PCIe 4.0, DDR5 и очень много ядер на двойном кристалле
226
Microsoft выпустила сборку Windows 10 19564 в канале «Ранний доступ» с новыми графическими настройками
14
AMD Navi 12 демонстрирует уровень производительности, близкий к Radeon RX 5500M
+
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
31
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
22
48% из 49 000 участвующих в опросе Techspot владельцев видеокарт AMD жаловались на сбои из-за драйверов
98
AMD Radeon MI100 будет оснащен 32 ГБ HBM2
8
Patriot выпускает очень недорогие SSD P300 M.2 PCIe 3.0 x4 всего от $35 за объем 128 ГБ
21
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
82
ASUS ROG Theta 7.1 - была представлена топовая игровая гарнитура формата 7.1
28
Valve заблокировала более сорока тысяч игроков в Dota 2 за «злоупотребление матчмейкингом»
15
В Epic Games Store дарят Kingdom Come Deliverance
12
Очередной мобильный процессор AMD получит имя американского художника
26
Huawei MediaPad M6 10.8 представлен в России: Kirin 980, стереодинамики, Android 10 по цене 24 990 рублей
4
Nokia и HMD Global официально отказались от участия в MWC 2020
+
Пользователи охотно переходят на более дорогие видеокарты семейства Turing
11
HONOR 9X Lite будет оснащен 48-мегапиксельной двойной камерой
1

Популярные статьи

Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
103
Всё о вертикальной установке видеокарты
28
Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
61
Изучаем возможности приложения "Аксессуары XBox" для геймпадов Xbox One
7
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
50
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
11
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
+

Сейчас обсуждают

ricepudding
18:11
Чушь. Первую игру люблю и жду вторую. Но они много на себя берут с таким заявлением. Речь наверняка идет о более сложной режиссуре и сценарии. Это делает некоторые экзы Сони великими, постановка сцен ...
Авторы The Last of Us Part II считают, что переопределят понятие AAA в этом году
puding
18:10
Max Payne 4?
Remedy работает над двумя новыми играми
RangerXP
18:09
Обычное: браузер, среда для кодинга, пара виртуалок для тестов, ну и игры эпизодически.
Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих
Александр Ковалёв
18:07
Ты думаешь, что я так не делал, как ты перечислил? Я специально так делал, даже специально раздел чистил при сносе. Хрен там. Писала на HDD, пока вручную не отключил в BIOS. И только после этого, и по...
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
Артур Сафари
18:07
Насколько годным был гвинт внутри ведьмака (я выиграл все возмоные редкие карты и состязания), настолько же неудобным/непривычным, как стандалон игра. Поставил и сразу снёс.
«Гвинт» выйдет на устройствах под управлением Android в следующем месяце
nord_front
18:06
Для дома не хватало 16 гиг пять лет назад? Видимо, вы что-то необычное дома делали.
Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих
Zmax
18:05
вместо 0 координат тоже непонятно что. В общем классика жанра
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
Эми Розен
18:05
А как же Mi Mix Alpha? Он явно дороже
Xiaomi Mi 10 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании
Дмитрий Лавренов
18:04
играешь в кс онли?
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
RangerXP
18:03
Дык, все кто хотел давно перешли на 32 и более гигов памяти. Сам 16 гигами пользовался лет 5 назад, уже тогда катастрофически не хватало этого объема для дома. А щаз у людей процессоры по 16 - 64 пот...
Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем