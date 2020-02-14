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Если вы планировали купить себе под новогоднюю ёлочку 2021 года новенькую игровую приставку PlayStation 5, то у нас есть плохие новости. Коронавирус всё ещё в активной фазе. Миллионы сборочных цехов стоят. Ранее мы уже сообщали, что эксперты прогнозировали резкое повышение цен на комплектующие в марте, а также на формирование огромного дефицита, который продлится до лета. Теперь эту же информацию подтвердило крупное новостное агентство Bloomberg.

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Sony столкнулась с нехваткой компонентов. В первую очередь проблемы с памятью NAND и DRAM. Всё дело в том, что первые закупки этих комплектующих уже привели к прогнозам, согласно которым в 2020 году будет наблюдаться резкий рост цен на память. По самым скромным прогнозам консоль получит накопитель на 512 Гб, однако, скорее всего, там будет SSD на 1 Тб. Такая же ситуация и с памятью. Была информация, что игровая приставка получит от 24 ГБ ОЗУ.

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