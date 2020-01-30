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В начале марта может начаться дефицит компьютерной техники – в группе риска видеокарты и память

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Не секрет, что большая часть фабрик, производящих те или иные электронные компоненты для высокотехнологичной электронике и технике, расположены в Китае. Мало того, множество крупных сборщиков готовых изделий также имеют заводы на территории поднебесной. На фоне вспышки коронавируса такое положение дел грозит дефицитом высокотехнологичных изделий по всему миру.

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О закрытии сети магазинов заявила Xiaomi. После этого было приостановлено производство таких гигантов как Foxconn и Samsung. Особенно тяжёлый удар придётся по Apple, которая уже потеряла более 20-то поставщиков. Под угрозой закрытия сотни других предприятий. В первую очередь это чипы памяти, дисплеи, материнские платы и многострадальные видеокарты. 

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Ещё более тяжёлая ситуация у потребительской электроники, 60% общемирового производства которой находится в Китае. Сейчас в поднебесной продлили новогодние каникулы до второго февраля. Жители страны замерли в ожидании хороших новостей. Аналитики сообщают, что если вирус не удаться локализовать в течение нескольких недель, то мир ждёт одна из самых масштабных волн дефицита за многие десятилетия. 

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Крупные компании пока стараются не комментировать ситуацию, дабы не вызвать ещё больше паники. Однако, многие заводы имеют сложный производственный цикл, и для их запуска потребуются недели, которых у китайцев может не быть. 

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Lex001
22:40
Китайцы бухают, у них НГ )
В начале марта может начаться дефицит компьютерной техники – в группе риска видеокарты и память
Nikolay Yeryomenko
22:39
Там написано про 9600K 6/6 и будущий 10600K 6/12 - в чём проблемы. Как это к AMD относится?
Стала известна дата начала продаж процессоров Intel Core 10-го поколения
MriS
22:37
У вас, что сейчас то и лучше, а про старые 6\12 вы соскакиваете. Хотя в первом сообщение убеждаете сразу 6\12 покупать и долго не менять. Повезло вам, чтоос 1600 не сталкивались, так бы давно его сме...
Стала известна дата начала продаж процессоров Intel Core 10-го поколения
Амудуто Райзенмаки
22:37
Открываешь статистику mindfactory за 2018 год, там все пруфы.
Стала известна дата начала продаж процессоров Intel Core 10-го поколения
betrayer
22:36
Extreme Engine 3T тихо переворачивается в гробу.
Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
Наиль Билалов
22:36
Чего уж там, пишите что, как у интел на 32.
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Nikolay Yeryomenko
22:35
Ты прям бронированный поезд - знаем мы как AMD с памятью может. Кидаешься на всё что попало сразу. С DDR5 пусть сначала сделают чтобы реальный профит был. "Вдруг 4000 серия на уровне 2000-3000 будет" ...
Стала известна дата начала продаж процессоров Intel Core 10-го поколения
N1ghtwish
22:35
Потому что разрешение снижено, что бы в видеокарту не упереться, неужели это не очевидно?
Стала известна дата начала продаж процессоров Intel Core 10-го поколения
Yfik
22:34
надо регистрировать
Топ-5 недорогих квадрокоптеров с камерой на AliExpress
Наиль Билалов
22:34
А как же "интел - вставил и забыл", или уже (опять как обычно) переобулись?
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
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