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Не секрет, что большая часть фабрик, производящих те или иные электронные компоненты для высокотехнологичной электронике и технике, расположены в Китае. Мало того, множество крупных сборщиков готовых изделий также имеют заводы на территории поднебесной. На фоне вспышки коронавируса такое положение дел грозит дефицитом высокотехнологичных изделий по всему миру.

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О закрытии сети магазинов заявила Xiaomi. После этого было приостановлено производство таких гигантов как Foxconn и Samsung. Особенно тяжёлый удар придётся по Apple, которая уже потеряла более 20-то поставщиков. Под угрозой закрытия сотни других предприятий. В первую очередь это чипы памяти, дисплеи, материнские платы и многострадальные видеокарты.

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Ещё более тяжёлая ситуация у потребительской электроники, 60% общемирового производства которой находится в Китае. Сейчас в поднебесной продлили новогодние каникулы до второго февраля. Жители страны замерли в ожидании хороших новостей. Аналитики сообщают , что если вирус не удаться локализовать в течение нескольких недель, то мир ждёт одна из самых масштабных волн дефицита за многие десятилетия.

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Крупные компании пока стараются не комментировать ситуацию, дабы не вызвать ещё больше паники. Однако, многие заводы имеют сложный производственный цикл, и для их запуска потребуются недели, которых у китайцев может не быть.