В начале марта может начаться дефицит компьютерной техники – в группе риска видеокарты и память
Не секрет, что большая часть фабрик, производящих те или иные электронные компоненты для высокотехнологичной электронике и технике, расположены в Китае. Мало того, множество крупных сборщиков готовых изделий также имеют заводы на территории поднебесной. На фоне вспышки коронавируса такое положение дел грозит дефицитом высокотехнологичных изделий по всему миру.
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О закрытии сети магазинов заявила Xiaomi. После этого было приостановлено производство таких гигантов как Foxconn и Samsung. Особенно тяжёлый удар придётся по Apple, которая уже потеряла более 20-то поставщиков. Под угрозой закрытия сотни других предприятий. В первую очередь это чипы памяти, дисплеи, материнские платы и многострадальные видеокарты.
рекламаЕщё более тяжёлая ситуация у потребительской электроники, 60% общемирового производства которой находится в Китае. Сейчас в поднебесной продлили новогодние каникулы до второго февраля. Жители страны замерли в ожидании хороших новостей. Аналитики сообщают, что если вирус не удаться локализовать в течение нескольких недель, то мир ждёт одна из самых масштабных волн дефицита за многие десятилетия.
рекламаКрупные компании пока стараются не комментировать ситуацию, дабы не вызвать ещё больше паники. Однако, многие заводы имеют сложный производственный цикл, и для их запуска потребуются недели, которых у китайцев может не быть.
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