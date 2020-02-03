Дефицит памяти и дисплеев спровоцирует резкий рост цен на компьютеры и ноутбуки
Несколько дней назад мы приводили данные аналитических прогнозов, согласно которым в марте может наступить дефицит компьютерной техники. Многие читатели отнеслись с сарказмом к этой информации, заявив, что их деревню эта проблема обойдёт стороной. Однако, чем активнее коронавирус, и чем больше заболевших, тем пессимистичнее становятся прогнозы.
рекламаПервыми забила тревогу Apple, которая констатирует десятипроцентное снижение поставок смартфонов за 2020 год. Цифра кажется небольшой, вот только для яблочного гиганта это может вылиться в миллиарды недополученной прибыли.
рекламаНо это только начало плохих новостей. Ожидалось, что 3 февраля после окончания новогодних каникул Китай вернётся на работу. Однако этого не случилось. Практически все крупные заводы, которые производят чипы памяти и LCD-панели, сообщили, что вынужденные каникулы затянутся до 10 февраля. В настоящее время неясно, сможет ли китайская экономика вернуться в строй 10 февраля. По мнению аналитиков, есть высокая вероятность, что каникулы продлятся ещё на несколько недель.
Аналитики указывают, что рынок компьютерных комплектующих взаимосвязан. Десятки крупных игроков сообщают о потерях. Когда всё это окончится, большинство их них захочет вернуть утраченные позиции. В краткосрочной перспективе сделать это можно только повышением цен. Первоначальные прогнозы указывают на 15-20% рост стоимости привычных товаров. Вот только эпидемия коронавируса ещё даже не достигла своего апогея.
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