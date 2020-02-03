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Несколько дней назад мы приводили данные аналитических прогнозов, согласно которым в марте может наступить дефицит компьютерной техники. Многие читатели отнеслись с сарказмом к этой информации, заявив, что их деревню эта проблема обойдёт стороной. Однако, чем активнее коронавирус, и чем больше заболевших, тем пессимистичнее становятся прогнозы.

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Первыми забила тревогу Apple, которая констатирует десятипроцентное снижение поставок смартфонов за 2020 год. Цифра кажется небольшой, вот только для яблочного гиганта это может вылиться в миллиарды недополученной прибыли.

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Но это только начало плохих новостей. Ожидалось, что 3 февраля после окончания новогодних каникул Китай вернётся на работу. Однако этого не случилось. Практически все крупные заводы, которые производят чипы памяти и LCD-панели, сообщили, что вынужденные каникулы затянутся до 10 февраля. В настоящее время неясно, сможет ли китайская экономика вернуться в строй 10 февраля. По мнению аналитиков , есть высокая вероятность, что каникулы продлятся ещё на несколько недель.

Аналитики указывают, что рынок компьютерных комплектующих взаимосвязан. Десятки крупных игроков сообщают о потерях. Когда всё это окончится, большинство их них захочет вернуть утраченные позиции. В краткосрочной перспективе сделать это можно только повышением цен. Первоначальные прогнозы указывают на 15-20% рост стоимости привычных товаров. Вот только эпидемия коронавируса ещё даже не достигла своего апогея.