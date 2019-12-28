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Конец 2019 года – это самое лучшее время для подведения итогов прошедшего десятилетия. Эксперты Tomshardware составили список наиболее влиятельных технологий 10-ти лет.

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Появившись в 2017 году он не только принёс 8 ядер на домашние ПК за вполне демократичные деньги, но и смог расшевелить рынок, заставив Intel увеличить количество ядер на всех своих процессорах, а также добавить технологию многопоточности. В настоящее время у AMD есть гораздо более производительные процессоры 3000-серии, однако, начало было положено именно этим чипом.

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Производитель не ставил перед собой задачу выпустить самый быстрый или самый маленький компьютер. Вместо этого Raspberry Pi стал сбалансированным и универсальным решением, которое можно адаптировать под огромное количество задач, а 30 миллионов проданных штук говорит сами за себя.

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Это не просто очередной порт, который можно использовать для подключения своих устройств. На самом деле Type-C принёс множество возможностей, часть из которых до сих пор остаются нераскрыты. Однако, движения в этом направлении идёт. Все больше производителей переходят на перспективный формат.

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Сейчас этот накопитель может показаться очень медленным, но, когда он вышел в 2015 году, рынок оказался не готов к таким скоростям. Именно поэтому он стоил просто нереально дорого. Эксперты считаю, что именно Intel стала триггером революции в SSD-накопителях, которую подхватила Samsung и другие лидеры рынка.

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Несмотря на то, что архитектура вышла 4 года назад, она продолжает оставаться популярной как среди геймеров, так и среди энтузиастов. GTX 1080 всё ещё актуален и отлично справляется со всеми играми.

Apple MacBook Air (второе поколение). Именно этот ноутбук положил начало эре ультрабуков. Сейчас многие производители выпустили модели быстрее и тоньше второго MacBook Air, но на это ушло долгие 5-7 лет.

Intel Core i7-2600K. Даже сейчас многие обладатели этого процессора чувствует себя уверенно и не собираются с ним расставаться. Он с лёгкостью гнался до 5 ГГц, что обеспечило ему долгую жизнь. Эксперты полагают, что именно этот процессор стал для многих энтузиастов и геймеров решающим, определив на долгие годы лидирующие позиции Intel.

P.S. Это первая часть материала. Вторая будет опубликована в ближайшие дни.