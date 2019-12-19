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Буквально вчера мы вам сообщали о новых проблемах, с которыми столкнулась Intel при проектировании архитектуры для дискретной видеокарты. Если кратко, то наблюдаются проблемы с преодолением порога в 25 Вт TDP, а также низкой производительностью. Однако, многие читатели задаются вопросом, неужели лёгкий перегрев и излишнее энергопотребление могут привести к таким катастрофическим последствиям? При этом, многие удивлены тем, что, по заявлениям аналитиков, первая дискретная видеокарта будет всего на 23% быстрее встройки на Tiger Lake. Давайте обратимся за ответом на эти вопросы к экспертам wccftech.

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На самом деле всё просто, DG1 должна была стать первой коммерческой видеокартой Intel. Она позиционировалась как наименее производительная модель, которая окажется лишь слегка быстрее интегрированных чипов. От сюда и такой небольшой прирост – 23%. Соответственно, выпуская что называется «затычку», которая предназначается для отчёта перед инвесторами, руководство компании рассчитывало на низкий TDP. Сейчас мы не знаем, сколько потребляет прототип новой карточки, но это и не важно, поскольку это всего одна из проблем.

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DG1 – это полигон для испытаний. Как сообщают утечки, полигон не очень удачный. Всё это значит только одно: если при проектировании такой мелочи, как простенькая видеокарта с 25 Вт TDP у Intel возникли проблемы, то говорить об успехах с производительными решениями, которые должны были составить конкуренцию Nvidia и AMD, вообще не стоит.

Что любопытно, эксперты серьёзно задаются вопросом: будет ли действующий глава Intel на своём посту после 3 квартала 2020 года. Кодури сделал много ошибок. Именно при нём AMD вырвалась вперёд, а Intel не может справиться с затяжным кризисом и постоянно накатывающим дефицитом мощностей. Возможно, дискретной видеокарте от Intel не суждено выйти из закрытых душных лабораторий технологического гиганта.